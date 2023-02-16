https://ria.ru/20230216/medvezhonok-1852551104.html

К спасенному под Вологдой медвежонку вернулся аппетит

К спасенному под Вологдой медвежонку вернулся аппетит - РИА Новости, 16.02.2023

К спасенному под Вологдой медвежонку вернулся аппетит

Медвежонка, которого спасли в лесу в Вологодской области, выхаживают специалисты, у него уже появился аппетит, сообщает региональный департамент по охране,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:36

2023-02-16T23:36

2023-02-16T23:40

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Медвежонка, которого спасли в лесу в Вологодской области, выхаживают специалисты, у него уже появился аппетит, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Ранее сообщалось, что медвежонка нашли в лесу в Тарногском районе Вологодской области. Затем его передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. "На днях самочувствие малыша резко ухудшилось: вялость и отказ от еды. К счастью, терапия и забота опытных специалистов Центр спасения медвежат-сирот дает положительный результат: медвежонок стал гораздо активнее, у него появился медвежий аппетит! У малыша начинают открываться глазки", - сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте". По данным Центра спасения медвежат-сирот, лечение медвежонка продолжается. Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира также предложил пользователям выбрать имя медвежонку. Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. В центре медвежатам помогают не просто выжить, но и возвращают их обратно в природу.

https://ria.ru/20230216/orlan-belokhvost-1852528668.html

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Евгения Нефедова

вологодская область, вологда