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К спасенному под Вологдой медвежонку вернулся аппетит - РИА Новости, 16.02.2023
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К спасенному под Вологдой медвежонку вернулся аппетит
К спасенному под Вологдой медвежонку вернулся аппетит - РИА Новости, 16.02.2023
К спасенному под Вологдой медвежонку вернулся аппетит
Медвежонка, которого спасли в лесу в Вологодской области, выхаживают специалисты, у него уже появился аппетит, сообщает региональный департамент по охране,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:36
2023-02-16T23:40
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вологда
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Медвежонка, которого спасли в лесу в Вологодской области, выхаживают специалисты, у него уже появился аппетит, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Ранее сообщалось, что медвежонка нашли в лесу в Тарногском районе Вологодской области. Затем его передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. "На днях самочувствие малыша резко ухудшилось: вялость и отказ от еды. К счастью, терапия и забота опытных специалистов Центр спасения медвежат-сирот дает положительный результат: медвежонок стал гораздо активнее, у него появился медвежий аппетит! У малыша начинают открываться глазки", - сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте". По данным Центра спасения медвежат-сирот, лечение медвежонка продолжается. Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира также предложил пользователям выбрать имя медвежонку. Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. В центре медвежатам помогают не просто выжить, но и возвращают их обратно в природу.
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Хорошие новости, Вологодская область, Вологда
23:36 16.02.2023 (обновлено: 23:40 16.02.2023)
 
К спасенному под Вологдой медвежонку вернулся аппетит

Спасенного под Вологдой медвежонка выхаживают специалисты, у него уже появился аппетит

© Фото : Облохотдепартамент Вологодской областиМедвежонок-сирота, найденный в лесу в Вологодской области
Медвежонок-сирота, найденный в лесу в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Облохотдепартамент Вологодской области
Медвежонок-сирота, найденный в лесу в Вологодской области
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Медвежонка, которого спасли в лесу в Вологодской области, выхаживают специалисты, у него уже появился аппетит, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Ранее сообщалось, что медвежонка нашли в лесу в Тарногском районе Вологодской области. Затем его передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.
"На днях самочувствие малыша резко ухудшилось: вялость и отказ от еды. К счастью, терапия и забота опытных специалистов Центр спасения медвежат-сирот дает положительный результат: медвежонок стал гораздо активнее, у него появился медвежий аппетит! У малыша начинают открываться глазки", - сообщается в официальной группе департамента в соцсети "ВКонтакте".
По данным Центра спасения медвежат-сирот, лечение медвежонка продолжается.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира также предложил пользователям выбрать имя медвежонку.
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. В центре медвежатам помогают не просто выжить, но и возвращают их обратно в природу.
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