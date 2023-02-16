https://ria.ru/20230216/mediakholding-1852363677.html
Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть
Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть - РИА Новости, 16.02.2023
Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть
Продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть, но важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ, заявил в четверг госсекретарь Союзного... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:02
2023-02-16T12:02
2023-02-16T12:02
союзное государство
дмитрий мезенцев
белоруссия
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть, но важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. "Продвижения безусловно есть, потому что председатель высшего государственного совета союзного государства Александр Григорьевич Лукашенко назначил определённые рубежи и сроки совместной работы сторон. Понимание есть, понимание задач есть", — сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода по ходу совещания с представителями министерств и ведомств России - государственных заказчиков-координаторов программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности. Он отметил, что "важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ и то взаимодействие, которое на протяжении многих лет успешно складывается между представителями медийных корпораций Беларуси и России".
https://ria.ru/20230109/mediakholding-1843620770.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий мезенцев, белоруссия, россия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Россия