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Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть - РИА Новости, 16.02.2023
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Союзное государство
https://ria.ru/20230216/mediakholding-1852363677.html
Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть
Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть - РИА Новости, 16.02.2023
Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть
Продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть, но важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ, заявил в четверг госсекретарь Союзного... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:02
2023-02-16T12:02
союзное государство
дмитрий мезенцев
белоруссия
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть, но важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. "Продвижения безусловно есть, потому что председатель высшего государственного совета союзного государства Александр Григорьевич Лукашенко назначил определённые рубежи и сроки совместной работы сторон. Понимание есть, понимание задач есть", — сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода по ходу совещания с представителями министерств и ведомств России - государственных заказчиков-координаторов программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности. Он отметил, что "важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ и то взаимодействие, которое на протяжении многих лет успешно складывается между представителями медийных корпораций Беларуси и России".
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дмитрий мезенцев, белоруссия, россия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Россия
12:02 16.02.2023
 

Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть, но важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
"Продвижения безусловно есть, потому что председатель высшего государственного совета союзного государства Александр Григорьевич Лукашенко назначил определённые рубежи и сроки совместной работы сторон. Понимание есть, понимание задач есть", — сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода по ходу совещания с представителями министерств и ведомств России - государственных заказчиков-координаторов программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности.
Он отметил, что "важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ и то взаимодействие, которое на протяжении многих лет успешно складывается между представителями медийных корпораций Беларуси и России".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Союзное государствоДмитрий МезенцевБелоруссияРоссия
 
 
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