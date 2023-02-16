https://ria.ru/20230216/mediakholding-1852363677.html

Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть

Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть - РИА Новости, 16.02.2023

Мезенцев: продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть

Продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть, но важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ, заявил в четверг госсекретарь Союзного... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:02

2023-02-16T12:02

2023-02-16T12:02

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Продвижение в создании медиахолдинга Союзного государства есть, но важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. "Продвижения безусловно есть, потому что председатель высшего государственного совета союзного государства Александр Григорьевич Лукашенко назначил определённые рубежи и сроки совместной работы сторон. Понимание есть, понимание задач есть", — сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода по ходу совещания с представителями министерств и ведомств России - государственных заказчиков-координаторов программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности. Он отметил, что "важно учесть прежний опыт работы союзных СМИ и то взаимодействие, которое на протяжении многих лет успешно складывается между представителями медийных корпораций Беларуси и России".

https://ria.ru/20230109/mediakholding-1843620770.html

белоруссия

россия

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Алёна Пава

дмитрий мезенцев, белоруссия, россия