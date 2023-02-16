https://ria.ru/20230216/marinka-1852329023.html
Советник Пушилина заявил о продвижении российских подразделений в Марьинке
Советник Пушилина заявил о продвижении российских подразделений в Марьинке - РИА Новости, 16.02.2023
Советник Пушилина заявил о продвижении российских подразделений в Марьинке
Российские вооруженные силы продвигаются в Марьинке дом за домом, противник превратил этот населенный пункт в сплошной укрепрайон, заявил советник врио главы... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:23
2023-02-16T10:23
2023-02-16T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
денис пушилин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские вооруженные силы продвигаются в Марьинке дом за домом, противник превратил этот населенный пункт в сплошной укрепрайон, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В Марьинке идет продвижение по позициям, дом за домом мы выгрызаем у них этот город, который они практически превратили в укрепрайон. Там окопы, дома и подвалы, которые они бетонировали. Например, частные дома между собой связывают подвалами, и когда обстреливают один дом, они перебегают в другой. Там очень серьезная разветвленная сеть ходов и укреплений прямо в частном секторе", - рассказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Наши ребята их потихоньку выгрызают. Здесь очень серьезно работают наши артиллеристы и танкисты", - добавил он. Также, по его словам, идут ожесточенные бои возле Угледара. "Наши ребята сковывают силы противника", - отметил советник Дениса Пушилина. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Во вторник Пушилин сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
https://ria.ru/20230215/vostok-1851905240.html
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин
Советник Пушилина заявил о продвижении российских подразделений в Марьинке
Советник врио главы ДНР Кимаковский: российские вооруженные силы продвигаются в Марьинке