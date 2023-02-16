https://ria.ru/20230216/manifestatsiya-1852456952.html

В Париже началась пятая манифестация против повышения пенсионного возраста

В Париже началась пятая манифестация против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 16.02.2023

В Париже началась пятая манифестация против повышения пенсионного возраста

Пятая общенациональная манифестация против пенсионной реформы правительства началась во французской столице, в акции участвуют десятки тысяч человек, передает... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:33

2023-02-16T16:33

2023-02-16T17:16

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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Пятая общенациональная манифестация против пенсионной реформы правительства началась во французской столице, в акции участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация уже в пятый раз проходит по призыву всех восьми ведущих профсоюзов страны CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires и FSU, которые редко выступают единым фронтом и, как правило, организуют отдельные акции протеста. Колонны демонстрантов движутся за фургонами с символикой профсоюзов, с которых активисты в мегафоны скандируют различные лозунги. Протест стартовал на площади Бастилии около 14 часов по Парижу, участники пройдут маршем до площади Италии. На плакатах людей можно прочитать: "Макрон, руки прочь от наших пенсий!", "Нет пенсии в 64 года!". Главным требованием протестующих остается снижение пенсионного возраста до 60 лет, как это было до 2010 года, а также более справедливое распределение богатства в стране. Среди участников много молодежи, представителей антикапиталистов и сторонников движения "жёлтых жилетов". В четверг во Франции ожидается более 200 манифестаций, в том числе, в Монпелье, Бордо, Безансоне, Авиньоне, Лионе, Нанте, Марселе и других городах. Нынешние демонстрации не сопровождаются традиционной забастовкой на транспорте, который в столичном регионе работает практически без изменений. При этом забастовку объявили авиадиспетчеры в парижском аэропорту Орли, где отменена треть рейсов, также каждый пятый рейс отменен в аэропортах Тулузы, Марселя, Лиона, Монпелье и Нанта. Однако профсоюзы уже назначали дату национальной забастовки на 7 марта, они призывают сотрудников всех отраслей "блокировать страну" в знак протеста против реформы правительства. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже. Число участников третьего дня демонстрации против пенсионной реформы значительно уступало количеству собравшихся на предыдущих акциях протеста. Так, по данным МВД страны, порядка 757 тысяч человек приняли участие во вторник в манифестациях против повышения пенсионного возраста по всей Франции, из них в Париже - 57 тысяч. Четвертая акция собрала 963 тысячи человек, по данным МВД, при этом рекордные 93 тысячи человек в Париже.

https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html

https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html

https://ria.ru/20230215/protest-1852267927.html

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Общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста в Париже Общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста в Париже 2023-02-16T16:33 true PT0M13S

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в мире, париж, франция, лион, элизабет борн