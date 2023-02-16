ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда
© РИА НовостиПоследствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.