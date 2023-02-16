https://ria.ru/20230216/magazin-1852523443.html
В Саратовской области злоумышленники обворовали ювелирный магазин
В Саратовской области злоумышленники обворовали ювелирный магазин - РИА Новости, 16.02.2023
В Саратовской области злоумышленники обворовали ювелирный магазин
Полиция проводит проверку по факту хищения драгоценностей из ювелирного магазина в Озинском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:45
2023-02-16T19:45
2023-02-16T19:45
происшествия
саратовская область
озинский район
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САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту хищения драгоценностей из ювелирного магазина в Озинском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. "По факту хищения ювелирных изделий из магазина в Озинском районе, произошедшего в ночь на 16 февраля, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к произошедшему. Сумма ущерба устанавливается", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в полицию о хищении сообщил собственник магазина.
https://ria.ru/20230207/vor-1850298045.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, озинский район
Происшествия, Саратовская область, Озинский район
В Саратовской области злоумышленники обворовали ювелирный магазин
МВД: в Саратовской области злоумышленники украли драгоценности из ювелирного магазина
САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту хищения драгоценностей из ювелирного магазина в Озинском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"По факту хищения ювелирных изделий из магазина в Озинском районе, произошедшего в ночь на 16 февраля, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к произошедшему. Сумма ущерба устанавливается", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в полицию о хищении сообщил собственник магазина.