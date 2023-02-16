https://ria.ru/20230216/lozungi-1852486844.html
В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане
В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане - РИА Новости, 16.02.2023
В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане
Суд оштрафовал жительницу Краснодара, выкрикивавшую на камеру в ресторане лозунги украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:40
2023-02-16T17:40
2023-02-16T17:40
происшествия
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краснодар
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал жительницу Краснодара, выкрикивавшую на камеру в ресторане лозунги украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани в четверг. В конце января в сети распространилось видео, на котором слышно, как женщина выкрикивает украинские националистические лозунги, находясь в зале ресторана. Она продолжала делать это и в момент задержания - кто-то вызвал полицию. По данным очевидцев, женщину отвезли в ОВД вместе с мужем. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, административный протокол составлен только на женщину - по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Суд расценил лозунги как "дискредитирующие действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО". "Суд признал фигурантку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221209/terakt-1837407512.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, краснодар, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Краснодар, Вооруженные силы РФ
В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане
Суд Краснодара оштрафовал женщину, кричавшую в ресторане лозунги украинских националистов