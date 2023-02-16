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В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане - РИА Новости, 16.02.2023
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В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане
В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане - РИА Новости, 16.02.2023
В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане
Суд оштрафовал жительницу Краснодара, выкрикивавшую на камеру в ресторане лозунги украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:40
2023-02-16T17:40
происшествия
россия
краснодар
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал жительницу Краснодара, выкрикивавшую на камеру в ресторане лозунги украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани в четверг. В конце января в сети распространилось видео, на котором слышно, как женщина выкрикивает украинские националистические лозунги, находясь в зале ресторана. Она продолжала делать это и в момент задержания - кто-то вызвал полицию. По данным очевидцев, женщину отвезли в ОВД вместе с мужем. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, административный протокол составлен только на женщину - по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Суд расценил лозунги как "дискредитирующие действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО". "Суд признал фигурантку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, краснодар, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Краснодар, Вооруженные силы РФ
17:40 16.02.2023
 
В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане

Суд Краснодара оштрафовал женщину, кричавшую в ресторане лозунги украинских националистов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал жительницу Краснодара, выкрикивавшую на камеру в ресторане лозунги украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани в четверг.
В конце января в сети распространилось видео, на котором слышно, как женщина выкрикивает украинские националистические лозунги, находясь в зале ресторана. Она продолжала делать это и в момент задержания - кто-то вызвал полицию. По данным очевидцев, женщину отвезли в ОВД вместе с мужем.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, административный протокол составлен только на женщину - по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Суд расценил лозунги как "дискредитирующие действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО".
"Суд признал фигурантку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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