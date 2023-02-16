https://ria.ru/20230216/lozungi-1852486844.html

В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане

В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане - РИА Новости, 16.02.2023

В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане

Суд оштрафовал жительницу Краснодара, выкрикивавшую на камеру в ресторане лозунги украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:40

2023-02-16T17:40

2023-02-16T17:40

происшествия

россия

краснодар

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал жительницу Краснодара, выкрикивавшую на камеру в ресторане лозунги украинских националистов, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани в четверг. В конце января в сети распространилось видео, на котором слышно, как женщина выкрикивает украинские националистические лозунги, находясь в зале ресторана. Она продолжала делать это и в момент задержания - кто-то вызвал полицию. По данным очевидцев, женщину отвезли в ОВД вместе с мужем. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, административный протокол составлен только на женщину - по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Суд расценил лозунги как "дискредитирующие действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО". "Суд признал фигурантку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221209/terakt-1837407512.html

россия

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, краснодар, вооруженные силы рф