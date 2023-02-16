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Официальный курс доллара на пятницу составил 74,76 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 74,76 рубля - РИА Новости, 16.02.2023
Официальный курс доллара на пятницу составил 74,76 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 55,61 копейки, до 74,7638 рубля, курс юаня - на 3,82 копейки, до 10,8855 рубля, курс... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:33
2023-02-16T16:33
2023-02-16T16:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 55,61 копейки, до 74,7638 рубля, курс юаня - на 3,82 копейки, до 10,8855 рубля, курс евро - на 41,1 копейки, до 79,9764 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу составил 74,76 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 74,76 рубля, евро — до 79,98 рубля