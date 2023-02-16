https://ria.ru/20230216/kuba-1852291035.html

Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы

Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы - РИА Новости, 16.02.2023

Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы

Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, судно с грузом зерна прибыло в страну в среду, сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T00:38

2023-02-16T00:38

2023-02-16T00:41

россия

куба

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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ГАВАНА, 16 фев – РИА Новости. Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, судно с грузом зерна прибыло в страну в среду, сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага. В официальной церемонии передачи гумпомощи принял участие посол России Андрей Гуськов. В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получила средства на закупку 25 тысяч тонн пшеницы и на доставку грузов гуманитарной помощи с продовольствием на Кубу. Это уже далеко не первый груз гуманитарной помощи, отправленный на Кубу из России. В апреле прошлого года РФ поставила на остров более 19,5 тысяч тонн пшеницы, а в начале 2022 года 83 тонны лекарств.

https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html

россия

куба

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россия, куба, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире