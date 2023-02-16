Рейтинг@Mail.ru
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/kuba-1852291035.html
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы - РИА Новости, 16.02.2023
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, судно с грузом зерна прибыло в страну в среду, сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T00:38
2023-02-16T00:41
россия
куба
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802192944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af85b786f5757bfab2ce01674eb661da.jpg
ГАВАНА, 16 фев – РИА Новости. Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, судно с грузом зерна прибыло в страну в среду, сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага. В официальной церемонии передачи гумпомощи принял участие посол России Андрей Гуськов. В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получила средства на закупку 25 тысяч тонн пшеницы и на доставку грузов гуманитарной помощи с продовольствием на Кубу. Это уже далеко не первый груз гуманитарной помощи, отправленный на Кубу из России. В апреле прошлого года РФ поставила на остров более 19,5 тысяч тонн пшеницы, а в начале 2022 года 83 тонны лекарств.
https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802192944_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_7eaf3d31d50d9cf1381b6745fd412e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Куба, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
00:38 16.02.2023 (обновлено: 00:41 16.02.2023)
 
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы

Замминистра торговли Кубы Фрага: Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн зерна

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 16 фев – РИА Новости. Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы, судно с грузом зерна прибыло в страну в среду, сообщила замминистра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага.
"От имени кубинского правительства и народа мы выражаем глубокую благодарность за безвозмездную поставку 25 тысяч тонн пшеницы правительством России, что будет способствовать производству продуктов питания для нашего народа", - сказала она.
В официальной церемонии передачи гумпомощи принял участие посол России Андрей Гуськов.
В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получила средства на закупку 25 тысяч тонн пшеницы и на доставку грузов гуманитарной помощи с продовольствием на Кубу. Это уже далеко не первый груз гуманитарной помощи, отправленный на Кубу из России. В апреле прошлого года РФ поставила на остров более 19,5 тысяч тонн пшеницы, а в начале 2022 года 83 тонны лекарств.
Свинья в Испании - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 06:10
"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно
 
РоссияКубаМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала