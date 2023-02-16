https://ria.ru/20230216/koronavirus-1852372359.html
В Москве за сутки госпитализировали 174 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 174 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 174 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 3782 случая COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:30
2023-02-16T12:30
2023-02-16T12:30
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здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3782 случая COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 3782, госпитализированы 174 человека, выздоровели 2987 человек, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 3862 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 390 893 случая коронавируса, выздоровел 3 187 631 человек, умерли 48 068 человек.
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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 174 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3782 случая COVID-19, умерли 11 человек