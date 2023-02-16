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В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230216/koronavirus-1852369010.html
В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19
Более 14,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:19
2023-02-16T12:19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 14,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 1 516 человек, на 2,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах. "Выздоровело за сутки 11 140 человек, или на 7,7% меньше в сравнении с 15 февраля 2023 года. Выявлено 14 740 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
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12:19 16.02.2023
 
В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 14 740 случаев COVID-19, выздоровели 11 140, умерли 37 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 14,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 1 516 человек, на 2,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.
"Выздоровело за сутки 11 140 человек, или на 7,7% меньше в сравнении с 15 февраля 2023 года. Выявлено 14 740 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
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