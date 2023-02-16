https://ria.ru/20230216/koronavirus-1852369010.html

В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19

Более 14,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:19

2023-02-16T12:19

2023-02-16T12:19

распространение коронавируса

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коронавирусы

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 14,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 1 516 человек, на 2,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах. "Выздоровело за сутки 11 140 человек, или на 7,7% меньше в сравнении с 15 февраля 2023 года. Выявлено 14 740 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230213/covid-19-1851695103.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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