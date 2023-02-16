https://ria.ru/20230216/koronavirus-1852369010.html
В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19
Более 14,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:19
2023-02-16T12:19
2023-02-16T12:19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 14,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 1 516 человек, на 2,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах. "Выздоровело за сутки 11 140 человек, или на 7,7% меньше в сравнении с 15 февраля 2023 года. Выявлено 14 740 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230213/covid-19-1851695103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 1516 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 14 740 случаев COVID-19, выздоровели 11 140, умерли 37 человек