https://ria.ru/20230216/kornilovskaya-1852263044.html

Бочкарев: на станции метро "Корниловская" завершаются монолитные работы

Бочкарев: на станции метро "Корниловская" завершаются монолитные работы - РИА Новости, 16.02.2023

Бочкарев: на станции метро "Корниловская" завершаются монолитные работы

На строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии московского метрополитена завершается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем, РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:30

2023-02-16T09:30

2023-02-16T09:30

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии московского метрополитена завершается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."Монолитные работы на строящейся "Корниловской" Троицкой линии почти завершены, строители приступили к монтажу инженерных систем, в частности, оборудования и систем вентиляции", – приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.По словам главы стройкомплекса, также началась архитектурная отделка служебных помещений – устройство кирпичных перегородок и штукатурка стен в помещении тягово-понизительной подстанции.Также в сообщении пресс-службы отмечается, что на базе станции "Корниловская" будет сформирован транспортно-пересадочный узел, благодаря которому пассажиры смогут пересесть на маршруты наземного транспорта.Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.

https://ria.ru/20230120/moskva-1846155976.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы