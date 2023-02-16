https://ria.ru/20230216/kornilovskaya-1852263044.html
Бочкарев: на станции метро "Корниловская" завершаются монолитные работы
Бочкарев: на станции метро "Корниловская" завершаются монолитные работы - РИА Новости, 16.02.2023
Бочкарев: на станции метро "Корниловская" завершаются монолитные работы
На строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии московского метрополитена завершается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем, РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:30
2023-02-16T09:30
2023-02-16T09:30
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии московского метрополитена завершается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."Монолитные работы на строящейся "Корниловской" Троицкой линии почти завершены, строители приступили к монтажу инженерных систем, в частности, оборудования и систем вентиляции", – приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.По словам главы стройкомплекса, также началась архитектурная отделка служебных помещений – устройство кирпичных перегородок и штукатурка стен в помещении тягово-понизительной подстанции.Также в сообщении пресс-службы отмечается, что на базе станции "Корниловская" будет сформирован транспортно-пересадочный узел, благодаря которому пассажиры смогут пересесть на маршруты наземного транспорта.Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
https://ria.ru/20230120/moskva-1846155976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии московского метрополитена завершается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Монолитные работы на строящейся "Корниловской" Троицкой линии почти завершены, строители приступили к монтажу инженерных систем, в частности, оборудования и систем вентиляции", – приводит пресс-служба слова заммэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева
.
По словам главы стройкомплекса, также началась архитектурная отделка служебных помещений – устройство кирпичных перегородок и штукатурка стен в помещении тягово-понизительной подстанции.
Также в сообщении пресс-службы отмечается, что на базе станции "Корниловская" будет сформирован транспортно-пересадочный узел, благодаря которому пассажиры смогут пересесть на маршруты наземного транспорта.
Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ
" до Троицка
в новой Москве. На ней будет 17 станций.