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Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество - РИА Новости, 16.02.2023
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Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество
Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество - РИА Новости, 16.02.2023
Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество
Бывший глава Кирова, бывший председатель заксобрания Кировской области Владимир Быков осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взятки и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:40
2023-02-16T16:40
происшествия
киров
кировская область
россия
владимир быков
кировский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Бывший глава Кирова, бывший председатель заксобрания Кировской области Владимир Быков осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество, сообщает прокуратура Кировской области. "Первомайский районный суд города Кирова вынес приговор в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Суд также удовлетворил исковые требования о взыскании в солидарном порядке с подсудимого и его соучастника материального ущерба на сумму более 165 миллионов рублей. Как сообщили агентству в прокуратуре региона, Быков взят под стражу в зале суда. В марте 2022 года суд признал Быкова виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 15,6 миллиона рублей. В суде было установлено, что с 2014 по 2016 годы он получил через посредника 7,8 миллиона рублей при организации поставки низкокачественного топлива в АО "АТП". Однако по статье о мошенничестве Быков был оправдан. Приговор обжаловали и гособвинение, не согласное с оправданием Быкова, и защита, настаивающая на его невиновности. В июне 2022 года Кировский областной суд отправил уголовное дело Быкова на пересмотр, экс-мэра Кирова освободили из-под стражи. Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
https://ria.ru/20230213/gumenyuk-1851592537.html
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происшествия, киров, кировская область, россия, владимир быков, кировский областной суд
Происшествия, Киров, Кировская область, Россия, Владимир Быков, Кировский областной суд
16:40 16.02.2023
 
Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество

Экс-главе Кирова Быкову дали девять лет колонии строгого режима за взятки и мошенничество

© СК РФБывший глава города Киров Владимир Быков
Бывший глава города Киров Владимир Быков
© СК РФ
Бывший глава города Киров Владимир Быков. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Бывший глава Кирова, бывший председатель заксобрания Кировской области Владимир Быков осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество, сообщает прокуратура Кировской области.
"Первомайский районный суд города Кирова вынес приговор в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Суд также удовлетворил исковые требования о взыскании в солидарном порядке с подсудимого и его соучастника материального ущерба на сумму более 165 миллионов рублей.
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Как сообщили агентству в прокуратуре региона, Быков взят под стражу в зале суда.
В марте 2022 года суд признал Быкова виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 15,6 миллиона рублей. В суде было установлено, что с 2014 по 2016 годы он получил через посредника 7,8 миллиона рублей при организации поставки низкокачественного топлива в АО "АТП". Однако по статье о мошенничестве Быков был оправдан. Приговор обжаловали и гособвинение, не согласное с оправданием Быкова, и защита, настаивающая на его невиновности. В июне 2022 года Кировский областной суд отправил уголовное дело Быкова на пересмотр, экс-мэра Кирова освободили из-под стражи.
Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
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