https://ria.ru/20230216/kirov-1852462543.html

Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество

Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество - РИА Новости, 16.02.2023

Бывшему главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество

Бывший глава Кирова, бывший председатель заксобрания Кировской области Владимир Быков осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взятки и... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:40

2023-02-16T16:40

2023-02-16T16:40

происшествия

киров

кировская область

россия

владимир быков

кировский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/65/1561756559_3:0:1834:1030_1920x0_80_0_0_abda0cc74dafe66784096d93a191315e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Бывший глава Кирова, бывший председатель заксобрания Кировской области Владимир Быков осужден на 9 лет колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество, сообщает прокуратура Кировской области. "Первомайский районный суд города Кирова вынес приговор в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Суд также удовлетворил исковые требования о взыскании в солидарном порядке с подсудимого и его соучастника материального ущерба на сумму более 165 миллионов рублей. Как сообщили агентству в прокуратуре региона, Быков взят под стражу в зале суда. В марте 2022 года суд признал Быкова виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 15,6 миллиона рублей. В суде было установлено, что с 2014 по 2016 годы он получил через посредника 7,8 миллиона рублей при организации поставки низкокачественного топлива в АО "АТП". Однако по статье о мошенничестве Быков был оправдан. Приговор обжаловали и гособвинение, не согласное с оправданием Быкова, и защита, настаивающая на его невиновности. В июне 2022 года Кировский областной суд отправил уголовное дело Быкова на пересмотр, экс-мэра Кирова освободили из-под стражи. Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.

https://ria.ru/20230213/gumenyuk-1851592537.html

https://ria.ru/20230116/shestun-1845221381.html

киров

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, киров, кировская область, россия, владимир быков, кировский областной суд