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В Казани эвакуировали школу из-за короткого замыкания - РИА Новости, 16.02.2023
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В Казани эвакуировали школу из-за короткого замыкания
В Казани эвакуировали школу из-за короткого замыкания - РИА Новости, 16.02.2023
В Казани эвакуировали школу из-за короткого замыкания
Короткое замыкание без горения произошло в казанской школе №97, до приезда пожарных эвакуированы более 540 человек, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:41
2023-02-16T11:42
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Короткое замыкание без горения произошло в казанской школе №97, до приезда пожарных эвакуированы более 540 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 10.03 поступило сообщение о задымлении на первом этаже русско-татарской средней общеобразовательной школы №97 Приволжского района Казани по адресу: переулок Якты Юл, дом 4. На место по 2 номеру вызова убыли подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении. До прибытия пожарных подразделений администрация школы организовала эвакуацию, всего эвакуированы 495 детей и 46 взрослых, пострадавших нет. По прибытии пожарных проведена разведка. Установлено, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитке на первом этаже здания.
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происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:41 16.02.2023 (обновлено: 11:42 16.02.2023)
 
В Казани эвакуировали школу из-за короткого замыкания

МЧС: более 500 человек эвакуировали из школы №97 в Казани из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Короткое замыкание без горения произошло в казанской школе №97, до приезда пожарных эвакуированы более 540 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 10.03 поступило сообщение о задымлении на первом этаже русско-татарской средней общеобразовательной школы №97 Приволжского района Казани по адресу: переулок Якты Юл, дом 4. На место по 2 номеру вызова убыли подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.
До прибытия пожарных подразделений администрация школы организовала эвакуацию, всего эвакуированы 495 детей и 46 взрослых, пострадавших нет.
По прибытии пожарных проведена разведка. Установлено, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитке на первом этаже здания.
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ПроисшествияКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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