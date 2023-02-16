https://ria.ru/20230216/kazan-1852356399.html

В Казани эвакуировали школу из-за короткого замыкания

В Казани эвакуировали школу из-за короткого замыкания - РИА Новости, 16.02.2023

В Казани эвакуировали школу из-за короткого замыкания

Короткое замыкание без горения произошло в казанской школе №97, до приезда пожарных эвакуированы более 540 человек, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:41

2023-02-16T11:41

2023-02-16T11:42

происшествия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Короткое замыкание без горения произошло в казанской школе №97, до приезда пожарных эвакуированы более 540 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 10.03 поступило сообщение о задымлении на первом этаже русско-татарской средней общеобразовательной школы №97 Приволжского района Казани по адресу: переулок Якты Юл, дом 4. На место по 2 номеру вызова убыли подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении. До прибытия пожарных подразделений администрация школы организовала эвакуацию, всего эвакуированы 495 детей и 46 взрослых, пострадавших нет. По прибытии пожарных проведена разведка. Установлено, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитке на первом этаже здания.

https://ria.ru/20230213/buryatiya-1851598013.html

казань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)