https://ria.ru/20230216/kazaki-1852234129.html

Казаки привлекались к охране общественного порядка свыше 500 тысяч раз

Казаки привлекались к охране общественного порядка свыше 500 тысяч раз - РИА Новости, 16.02.2023

Казаки привлекались к охране общественного порядка свыше 500 тысяч раз

При проведении массовых и культурно-зрелищных мероприятий для охраны общественной безопасности регулярно привлекаются казаки, в 2022 году их задействовали в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:00

2023-02-16T11:00

2023-02-16T11:22

российское казачество

российское казачество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. При проведении массовых и культурно-зрелищных мероприятий для охраны общественной безопасности регулярно привлекаются казаки, в 2022 году их задействовали в этой сфере свыше 500 тысяч раз. Об этом сообщили в МВД корреспонденту портала "Российское казачество".В ведомстве также уточнили, что наиболее активно представители казачества участвовали в охране общественного порядка в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской областях.Помимо этого, казаки вместе с сотрудниками отдела по борьбе с оборотом наркотиков участвуют в различных рейдах, в том числе по местам массового пребывания молодежи, выявляют места сбыта и производства запрещенных веществ, противодействуют рекламе наркотиков в информационной среде, в том числе в интернете."В Кемеровской области в период общероссийской акции “Сообщи, где торгуют смертью” члены общественных организаций и станичных казачьих обществ приняли участие в проверке 280 мест массового пребывания несовершеннолетних", – сообщили в пресс-службе МВД.В Курской области совместно с казаками в 2022 году проведено четыре профилактических рейда, ликвидировано более 360 надписей, пропагандирующих наркотики. А в Брянской области представители кибердружины хуторского казачьего общества "Святой князь Олег Брянский" выявили 26 интернет-сайтов, содержащих неприемлемый контент. Также в Ставропольском крае полицией совместно с казаками выявлено свыше 400 интернет-ресурсов, предположительно содержащих запрещенную информацию.Участие казаков в охране общественного порядка, массовых мероприятиях, антинаркотических рейдах регламентировано федеральным законом "О государственной службе российского казачества".

https://ria.ru/20221206/doluda-1836672048.html

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российское казачество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)