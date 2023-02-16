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В Новгороде женщина не приняла извинения психолога после удара на семинаре - РИА Новости, 16.02.2023
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В Новгороде женщина не приняла извинения психолога после удара на семинаре
В Новгороде женщина не приняла извинения психолога после удара на семинаре - РИА Новости, 16.02.2023
В Новгороде женщина не приняла извинения психолога после удара на семинаре
Жительница Великого Новгорода Евгения, которую психолог Сатья Дас ударил во время своего семинара сумкой по голове, не приняла его извинений, сообщил РИА... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:09
2023-02-16T11:09
великий новгород
происшествия
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев – РИА Новости. Жительница Великого Новгорода Евгения, которую психолог Сатья Дас ударил во время своего семинара сумкой по голове, не приняла его извинений, сообщил РИА Новости супруг женщины Валерий. Как написала ранее одна из жительниц города в соцсети, на семинаре психолога Даса в Великом Новгороде 12 февраля одна из слушательниц начала кричать с места, ее пытались вывести, в итоге автор семинара ударил женщину по голове ее же сумкой. В соцсетях было опубликовано видео инцидента. В городском управлении МВД отмечали, что к ним не поступало обращений ни от организаторов, ни от участников семинара. Сам психолог извинился через соцсеть перед женщиной 15 февраля. "По факту перед нами никто лично не извинялся. Даже не пытался связаться от лица Сатьи, даже банально деньги за билеты вернуть… Извинения, скорее, звучат как оправдание. Такие извинения мы не принимаем", - заявил Валерий. Он заверил, что его жена не мешала Сатье в течение 2 часов вести лекцию, всё произошло в начале мероприятия, при этом лектор опоздал на 6 минут, а сам конфликт длился минут 10. Он не уточнил, как сейчас себя чувствует Евгения.
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великий новгород, происшествия, россия
Великий Новгород, Происшествия, Россия
11:09 16.02.2023
 
В Новгороде женщина не приняла извинения психолога после удара на семинаре

В Новгороде женщина не приняла извинения психолога после удара сумкой на семинаре

© Кадр видео, опубликованного на странице Сатья во ВКонтактеПсихолог Сатья Дас
Психолог Сатья Дас
© Кадр видео, опубликованного на странице Сатья во ВКонтакте
Психолог Сатья Дас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев – РИА Новости. Жительница Великого Новгорода Евгения, которую психолог Сатья Дас ударил во время своего семинара сумкой по голове, не приняла его извинений, сообщил РИА Новости супруг женщины Валерий.
Как написала ранее одна из жительниц города в соцсети, на семинаре психолога Даса в Великом Новгороде 12 февраля одна из слушательниц начала кричать с места, ее пытались вывести, в итоге автор семинара ударил женщину по голове ее же сумкой. В соцсетях было опубликовано видео инцидента. В городском управлении МВД отмечали, что к ним не поступало обращений ни от организаторов, ни от участников семинара. Сам психолог извинился через соцсеть перед женщиной 15 февраля.
"По факту перед нами никто лично не извинялся. Даже не пытался связаться от лица Сатьи, даже банально деньги за билеты вернуть… Извинения, скорее, звучат как оправдание. Такие извинения мы не принимаем", - заявил Валерий.
Он заверил, что его жена не мешала Сатье в течение 2 часов вести лекцию, всё произошло в начале мероприятия, при этом лектор опоздал на 6 минут, а сам конфликт длился минут 10. Он не уточнил, как сейчас себя чувствует Евгения.
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