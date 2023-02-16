https://ria.ru/20230216/izbienie-1852379098.html

В Карелии дали срок экс-руководителям ИК-9 из-за избиения заключенного

В Карелии дали срок экс-руководителям ИК-9 из-за избиения заключенного - РИА Новости, 16.02.2023

В Карелии дали срок экс-руководителям ИК-9 из-за избиения заключенного

Петрозаводский городской суд приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего заместителя начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) Ивана Савельева и... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:43

2023-02-16T12:43

2023-02-16T12:43

происшествия

россия

петрозаводский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Петрозаводский городской суд приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего заместителя начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) Ивана Савельева и оперуполномоченного Ивана Ковалева по делу об избиении заключенного, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Карелии. "Приговором суда подсудимым Савельеву и Ковалеву назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда", - сообщает СУСК. Бывшие сотрудники УФСИН признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий… совершенное с применением насилия). Следствием и судом установлено, что в феврале 2014 года подсудимые в помещении исправительной колонии нанесли множественные удары руками и ногами осужденному. Происшествие получило большой общественный резонанс в 2019 году, после чего СК возбудил уголовное дело, а ФСИН начала проверку.

https://ria.ru/20230209/prigovor-1850935238.html

https://ria.ru/20230215/osuzhdennye-1852191022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, петрозаводский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика карелия