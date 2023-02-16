https://ria.ru/20230216/izbienie-1852379098.html
В Карелии дали срок экс-руководителям ИК-9 из-за избиения заключенного
В Карелии дали срок экс-руководителям ИК-9 из-за избиения заключенного - РИА Новости, 16.02.2023
В Карелии дали срок экс-руководителям ИК-9 из-за избиения заключенного
Петрозаводский городской суд приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего заместителя начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) Ивана Савельева и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:43
2023-02-16T12:43
2023-02-16T12:43
происшествия
россия
петрозаводский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Петрозаводский городской суд приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего заместителя начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) Ивана Савельева и оперуполномоченного Ивана Ковалева по делу об избиении заключенного, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Карелии. "Приговором суда подсудимым Савельеву и Ковалеву назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда", - сообщает СУСК. Бывшие сотрудники УФСИН признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий… совершенное с применением насилия). Следствием и судом установлено, что в феврале 2014 года подсудимые в помещении исправительной колонии нанесли множественные удары руками и ногами осужденному. Происшествие получило большой общественный резонанс в 2019 году, после чего СК возбудил уголовное дело, а ФСИН начала проверку.
https://ria.ru/20230209/prigovor-1850935238.html
https://ria.ru/20230215/osuzhdennye-1852191022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, петрозаводский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика карелия
Происшествия, Россия, Петрозаводский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Республика Карелия
В Карелии дали срок экс-руководителям ИК-9 из-за избиения заключенного
Экс-руководители ИК-9 в Карелии получили по семь лет колонии из-за избиения заключенного