https://ria.ru/20230216/issledovaniya-1852527318.html

Эксперт: полногеномные исследования могут помочь в выявлении рака

Эксперт: полногеномные исследования могут помочь в выявлении рака - РИА Новости, 16.02.2023

Эксперт: полногеномные исследования могут помочь в выявлении рака

Полногеномные исследования могут лечь в основу создания новых продуктов для генетического тестирования, с помощью которых можно будет выявлять наследственные... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:18

2023-02-16T20:18

2023-02-16T20:19

мария макарова

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полногеномные исследования могут лечь в основу создания новых продуктов для генетического тестирования, с помощью которых можно будет выявлять наследственные онкологические заболевания, заявила врач-генетик, врач-онколог, руководитель направления онкогенетики ООО "Эвоген" Мария Макарова. "Полногеномное исследование - это не только возможность выявить наследственные онкологические синдромы в каком-то конкретном случае и помочь отдельным семьям, это возможность для проведения фундаментальных исследований", - сказала Макарова на научно-практической конференции "Генетические технологии в диагностике и лечении заболеваний". Она пояснила, что вопрос внедрения нового генетического тестирования, адаптированного под особенности российских пациентов, которое будет экономически целесообразным и максимально эффективным, требует дополнительного изучения. На основе проведённых исследований можно будет создавать новые продукты и использовать их в рутинной практике для обследования пациентов, уточнила Макарова. "Такие исследования совершенно точно создают предпосылки для создания продуктов, но во что это выльется, конечно, идей много", - резюмировал она.

https://ria.ru/20230216/test-1852422572.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария макарова