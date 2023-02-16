https://ria.ru/20230216/issledovaniya-1852527318.html
Эксперт: полногеномные исследования могут помочь в выявлении рака
Эксперт: полногеномные исследования могут помочь в выявлении рака - РИА Новости, 16.02.2023
Эксперт: полногеномные исследования могут помочь в выявлении рака
Полногеномные исследования могут лечь в основу создания новых продуктов для генетического тестирования, с помощью которых можно будет выявлять наследственные... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:18
2023-02-16T20:18
2023-02-16T20:19
мария макарова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полногеномные исследования могут лечь в основу создания новых продуктов для генетического тестирования, с помощью которых можно будет выявлять наследственные онкологические заболевания, заявила врач-генетик, врач-онколог, руководитель направления онкогенетики ООО "Эвоген" Мария Макарова. "Полногеномное исследование - это не только возможность выявить наследственные онкологические синдромы в каком-то конкретном случае и помочь отдельным семьям, это возможность для проведения фундаментальных исследований", - сказала Макарова на научно-практической конференции "Генетические технологии в диагностике и лечении заболеваний". Она пояснила, что вопрос внедрения нового генетического тестирования, адаптированного под особенности российских пациентов, которое будет экономически целесообразным и максимально эффективным, требует дополнительного изучения. На основе проведённых исследований можно будет создавать новые продукты и использовать их в рутинной практике для обследования пациентов, уточнила Макарова. "Такие исследования совершенно точно создают предпосылки для создания продуктов, но во что это выльется, конечно, идей много", - резюмировал она.
https://ria.ru/20230216/test-1852422572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария макарова
20:18 16.02.2023 (обновлено: 20:19 16.02.2023)
Эксперт: полногеномные исследования могут помочь в выявлении рака
Эксперт Макарова: полногеномные исследования помогут в выявлении наследственной онкологии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полногеномные исследования могут лечь в основу создания новых продуктов для генетического тестирования, с помощью которых можно будет выявлять наследственные онкологические заболевания, заявила врач-генетик, врач-онколог, руководитель направления онкогенетики ООО "Эвоген" Мария Макарова.
"Полногеномное исследование - это не только возможность выявить наследственные онкологические синдромы в каком-то конкретном случае и помочь отдельным семьям, это возможность для проведения фундаментальных исследований", - сказала Макарова на научно-практической конференции "Генетические технологии в диагностике и лечении заболеваний".
Она пояснила, что вопрос внедрения нового генетического тестирования, адаптированного под особенности российских пациентов, которое будет экономически целесообразным и максимально эффективным, требует дополнительного изучения.
На основе проведённых исследований можно будет создавать новые продукты и использовать их в рутинной практике для обследования пациентов, уточнила Макарова.
"Такие исследования совершенно точно создают предпосылки для создания продуктов, но во что это выльется, конечно, идей много", - резюмировал она.