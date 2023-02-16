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Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 16.02.2023
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Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"*
Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 16.02.2023
Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"*
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал смехотворным заявление Вашингтона о местонахождении лидера "Аль-Каиды"* Саифа аль-Аделя на территории исламской... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:36
2023-02-16T18:54
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
сша
аль-каида
исламское государство
мид ирана
терроризм
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал смехотворным заявление Вашингтона о местонахождении лидера "Аль-Каиды"* Саифа аль-Аделя на территории исламской республики, призвал США прекратить играть в "иранофобию". Накануне Нед Прайс в ходе пресс-конференции заявил, что результаты расследования США сходятся с результатами доклада экспертов СБ ООН о том, что Саиф аль-Адель, ставший после гибели в 2022 году предыдущего главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири ее новым лидером, находится в настоящее время на территории Ирана.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, сша, аль-каида, исламское государство, мид ирана, терроризм
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, США, Аль-Каида, Исламское государство, МИД Ирана, Терроризм
18:36 16.02.2023 (обновлено: 18:54 16.02.2023)
 
Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"*

Глава МИД Ирана Абдоллахиан призвал США прекратить играть в иранофобию

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал смехотворным заявление Вашингтона о местонахождении лидера "Аль-Каиды"* Саифа аль-Аделя на территории исламской республики, призвал США прекратить играть в "иранофобию".
"Я советую чиновникам Белого дома прекратить неудавшуюся игру в иранофобию, делать новости о лидере "Аль-Каиды"* и связывать их с Ираном – просто смехотворно. Создатели "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* несут ответственность за рост терроризма в мире. Перестаньте указывать лживые сведения!", - написал Абдоллахиан в своем Twitter.
Накануне Нед Прайс в ходе пресс-конференции заявил, что результаты расследования США сходятся с результатами доклада экспертов СБ ООН о том, что Саиф аль-Адель, ставший после гибели в 2022 году предыдущего главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири ее новым лидером, находится в настоящее время на территории Ирана.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреИранХосейн Амир АбдоллахианСШААль-КаидаИсламское государствоМИД ИранаТерроризм
 
 
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