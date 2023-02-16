https://ria.ru/20230216/iran-1852506762.html

Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"*

Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 16.02.2023

Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"*

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал смехотворным заявление Вашингтона о местонахождении лидера "Аль-Каиды"* Саифа аль-Аделя на территории исламской... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:36

2023-02-16T18:36

2023-02-16T18:54

в мире

иран

хосейн амир абдоллахиан

сша

аль-каида

исламское государство

мид ирана

терроризм

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал смехотворным заявление Вашингтона о местонахождении лидера "Аль-Каиды"* Саифа аль-Аделя на территории исламской республики, призвал США прекратить играть в "иранофобию". Накануне Нед Прайс в ходе пресс-конференции заявил, что результаты расследования США сходятся с результатами доклада экспертов СБ ООН о том, что Саиф аль-Адель, ставший после гибели в 2022 году предыдущего главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири ее новым лидером, находится в настоящее время на территории Ирана.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230213/dzhikhadisty-1851610403.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, сша, аль-каида, исламское государство, мид ирана, терроризм