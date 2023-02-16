18:36 16.02.2023 (обновлено: 18:54 16.02.2023)
Иран раскритиковал заявление США о нахождении в стране лидера "Аль-Каиды"*
Глава МИД Ирана Абдоллахиан призвал США прекратить играть в иранофобию
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал смехотворным заявление Вашингтона о местонахождении лидера "Аль-Каиды"* Саифа аль-Аделя на территории исламской республики, призвал США прекратить играть в "иранофобию".
"Я советую чиновникам Белого дома прекратить неудавшуюся игру в иранофобию, делать новости о лидере "Аль-Каиды"* и связывать их с Ираном – просто смехотворно. Создатели "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* несут ответственность за рост терроризма в мире. Перестаньте указывать лживые сведения!", - написал Абдоллахиан в своем Twitter.
Накануне Нед Прайс в ходе пресс-конференции заявил, что результаты расследования США сходятся с результатами доклада экспертов СБ ООН о том, что Саиф аль-Адель, ставший после гибели в 2022 году предыдущего главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири ее новым лидером, находится в настоящее время на территории Ирана.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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