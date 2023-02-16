Рейтинг@Mail.ru
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/infrastruktura-1852304572.html
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.02.2023
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T07:19
2023-02-16T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_1118:985:3007:2047_1920x0_80_0_0_b992381b1683de394de3a4422fe67f23.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Максим Козицкий.Рано утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позже он уточнил, что три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. "Единственное, что могу уточнить: это объект, от которого не зависит подача электроэнергии на Львовщине", - сказал Козицкий в видео-обращении, опубликованном в его Telegram-канале.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В результате ракетных ударов население Украины постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Как признал премьер-министр Дмитрий Шмыгаль, за это время страна потеряла 44 процента атомной генерации, 75 процентов мощности ТЭС и 33 процента блочных ТЭЦ.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
львовская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_16705214977e0a20a837a06f8e4a446f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львовская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина, Вооруженные силы РФ
07:19 16.02.2023 (обновлено: 11:05 16.02.2023)
 
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

Глава ОВА Козицкий: во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев РИА Новости. Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Максим Козицкий.
Рано утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили", — написал Козицкий.

Позже он уточнил, что три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. "Единственное, что могу уточнить: это объект, от которого не зависит подача электроэнергии на Львовщине", - сказал Козицкий в видео-обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В результате ракетных ударов население Украины постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Как признал премьер-министр Дмитрий Шмыгаль, за это время страна потеряла 44 процента атомной генерации, 75 процентов мощности ТЭС и 33 процента блочных ТЭЦ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 февраля, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала