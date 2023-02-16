https://ria.ru/20230216/infrastruktura-1852304572.html

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.02.2023

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T07:19

2023-02-16T07:19

2023-02-16T11:05

специальная военная операция на украине

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львовская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Максим Козицкий.Рано утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позже он уточнил, что три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. "Единственное, что могу уточнить: это объект, от которого не зависит подача электроэнергии на Львовщине", - сказал Козицкий в видео-обращении, опубликованном в его Telegram-канале.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В результате ракетных ударов население Украины постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Как признал премьер-министр Дмитрий Шмыгаль, за это время страна потеряла 44 процента атомной генерации, 75 процентов мощности ТЭС и 33 процента блочных ТЭЦ.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, львовская область, украина, вооруженные силы рф