07:19 16.02.2023 (обновлено: 11:05 16.02.2023)
Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
Глава ОВА Козицкий: во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Максим Козицкий.
Рано утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили", — написал Козицкий.
Позже он уточнил, что три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. "Единственное, что могу уточнить: это объект, от которого не зависит подача электроэнергии на Львовщине", - сказал Козицкий в видео-обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
27 ноября 2022, 08:00Тьма пришла на Украину надолго
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В результате ракетных ударов население Украины постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Как признал премьер-министр Дмитрий Шмыгаль, за это время страна потеряла 44 процента атомной генерации, 75 процентов мощности ТЭС и 33 процента блочных ТЭЦ.