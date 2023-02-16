https://ria.ru/20230216/informirovannost-1852546120.html
Эксперт призвала больше информировать людей об этических вопросах генетики
Эксперт призвала больше информировать людей об этических вопросах генетики - РИА Новости, 16.02.2023
Эксперт призвала больше информировать людей об этических вопросах генетики
Информированность населения об этических аспектах в генетике может смягчить страхи простых людей и сократить разрыв между экспертным и общественным пониманием... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:50
2023-02-16T22:50
2023-02-16T23:10
общество
россия
мария воронцова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Информированность населения об этических аспектах в генетике может смягчить страхи простых людей и сократить разрыв между экспертным и общественным пониманием этих вопросов, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке, замдекана ФФМ МГУ им. Ломоносова по науке Мария Воронцова. "Информированность и получение полного представления о вопросе снимают и смягчают многие страхи... Конечно, хотелось бы со временем разрыв между экспертным и общественным пониманием несколько сократить", - сказала Воронцова на научно-практической конференции "Генетические технологии в диагностике и лечении заболеваний". Она отметила, что с точки зрения оформления нормативных актов о деятельности в сфере медицинской генетики возникают проблемы, так как не обозначены четко объекты права. Генетические технологии все больше проникают в обычную жизнь, причем не только в медицинском, но и в ежедневном плане - так пациенты, врачи, юристы все больше сталкиваются с неопределенными индивидуальными ситуациями, где нужно знать, как поступать, уточнила Воронцова. "И в юридическом (смысле), и в этическом, и в моральном, и просто в личном плане бывает сложно принять решение на основе тех пониманий, которые существуют на сегодняшний день", - подчеркнула она. По ее словам, следует развивать биоэтическое, этическое, моральное осознание по данной тематике, чтобы помочь всем вовлеченным в данный процесс - от пациентов до экспертов. "Здесь юриспруденция, наверное, будет выступать как некая форма биоэтики, которая будет легализовывать эти нормы", - считает директор Научно-образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина" Олег Гринь. В свою очередь, заведующая кафедрой философии образования, руководитель магистерской программы "Биоэтика" философского факультета МГУ имени Ломоносова Елена Брызгалина пояснила, что общество и каждый человек очень остро нуждается в обсуждении социально-культурного контекста получения генетических знаний и практического их использования в генетических технологиях. "Роль гуманитарного генетического образования для специалистов в генетических вопросах очень важна, это особая роль и особый акцент", - сказала Брызгалина.
https://ria.ru/20230216/issledovaniya-1852527318.html
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общество, россия, мария воронцова
Общество, Россия, Мария Воронцова
22:50 16.02.2023 (обновлено: 23:10 16.02.2023)
Эксперт призвала больше информировать людей об этических вопросах генетики
Эксперт Воронцова: информированность об этических вопросах в генетике смягчит страхи людей
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Информированность населения об этических аспектах в генетике может смягчить страхи простых людей и сократить разрыв между экспертным и общественным пониманием этих вопросов, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке, замдекана ФФМ МГУ им. Ломоносова по науке Мария Воронцова.
"Информированность и получение полного представления о вопросе снимают и смягчают многие страхи... Конечно, хотелось бы со временем разрыв между экспертным и общественным пониманием несколько сократить", - сказала Воронцова на научно-практической конференции "Генетические технологии в диагностике и лечении заболеваний".
Она отметила, что с точки зрения оформления нормативных актов о деятельности в сфере медицинской генетики возникают проблемы, так как не обозначены четко объекты права.
Генетические технологии все больше проникают в обычную жизнь, причем не только в медицинском, но и в ежедневном плане - так пациенты, врачи, юристы все больше сталкиваются с неопределенными индивидуальными ситуациями, где нужно знать, как поступать, уточнила Воронцова.
"И в юридическом (смысле), и в этическом, и в моральном, и просто в личном плане бывает сложно принять решение на основе тех пониманий, которые существуют на сегодняшний день", - подчеркнула она.
По ее словам, следует развивать биоэтическое, этическое, моральное осознание по данной тематике, чтобы помочь всем вовлеченным в данный процесс - от пациентов до экспертов.
"Здесь юриспруденция, наверное, будет выступать как некая форма биоэтики, которая будет легализовывать эти нормы", - считает директор Научно-образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина" Олег Гринь.
В свою очередь, заведующая кафедрой философии образования, руководитель магистерской программы "Биоэтика" философского факультета МГУ имени Ломоносова Елена Брызгалина пояснила, что общество и каждый человек очень остро нуждается в обсуждении социально-культурного контекста получения генетических знаний и практического их использования в генетических технологиях.
"Роль гуманитарного генетического образования для специалистов в генетических вопросах очень важна, это особая роль и особый акцент", - сказала Брызгалина.