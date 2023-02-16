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На Бали ограничат доступ к известной достопримечательности
На Бали ограничат доступ к известной достопримечательности - РИА Новости, 16.02.2023
На Бали ограничат доступ к известной достопримечательности
Власти Индонезии обсуждают возможность ограничить число туристов, посещающих священную гору Батур, сообщает Express. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:55
2023-02-16T03:55
2023-02-16T03:56
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Власти Индонезии обсуждают возможность ограничить число туристов, посещающих священную гору Батур, сообщает Express.Губернатор Бали Вайан Костер заявил, что путешественники больше не должны свободно приезжать в этот район или подниматься на вершину. "Тем более, что многие делают это на мотоциклах. Я думаю, что это недопустимо", – уверен он. Авторитетные религиозные лидеры настаивают, что горы должны оставаться священными, и рекомендуют запретить посещение их туристами, сказал чиновник.Эту идею поддерживает часть жителей острова, считающих, что присутствие туристов может нанести ущерб святости гор. Сами балийцы, в отличие от иностранных гостей, посещая такие места, соблюдают специальные ритуалы.Гора Батур — действующий вулкан, восхождение на который занимает около двух часов. Она считается местом обитания бога Брахмы. Сейчас на ее склонах есть несколько ресторанов и смотровых площадок, отмечает издание.
https://ria.ru/20221214/bali-1838268925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, индонезия, бали
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали
03:55 16.02.2023 (обновлено: 03:56 16.02.2023)
На Бали ограничат доступ к известной достопримечательности
Власти Индонезии планируют ограничить доступ к священной горе Батур
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Власти Индонезии обсуждают возможность ограничить число туристов, посещающих священную гору Батур, сообщает
Express.
Губернатор Бали
Вайан Костер заявил, что путешественники больше не должны свободно приезжать в этот район или подниматься на вершину. "Тем более, что многие делают это на мотоциклах. Я думаю, что это недопустимо", – уверен он.
Авторитетные религиозные лидеры настаивают, что горы должны оставаться священными, и рекомендуют запретить посещение их туристами, сказал чиновник.
Эту идею поддерживает часть жителей острова, считающих, что присутствие туристов может нанести ущерб святости гор. Сами балийцы, в отличие от иностранных гостей, посещая такие места, соблюдают специальные ритуалы.
Гора Батур — действующий вулкан, восхождение на который занимает около двух часов. Она считается местом обитания бога Брахмы. Сейчас на ее склонах есть несколько ресторанов и смотровых площадок, отмечает издание.