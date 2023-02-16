https://ria.ru/20230216/indoneziya-1852022951.html

На Бали ограничат доступ к известной достопримечательности

На Бали ограничат доступ к известной достопримечательности - РИА Новости, 16.02.2023

На Бали ограничат доступ к известной достопримечательности

Власти Индонезии обсуждают возможность ограничить число туристов, посещающих священную гору Батур, сообщает Express. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:55

2023-02-16T03:55

2023-02-16T03:56

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индонезия

бали

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Власти Индонезии обсуждают возможность ограничить число туристов, посещающих священную гору Батур, сообщает Express.Губернатор Бали Вайан Костер заявил, что путешественники больше не должны свободно приезжать в этот район или подниматься на вершину. "Тем более, что многие делают это на мотоциклах. Я думаю, что это недопустимо", – уверен он. Авторитетные религиозные лидеры настаивают, что горы должны оставаться священными, и рекомендуют запретить посещение их туристами, сказал чиновник.Эту идею поддерживает часть жителей острова, считающих, что присутствие туристов может нанести ущерб святости гор. Сами балийцы, в отличие от иностранных гостей, посещая такие места, соблюдают специальные ритуалы.Гора Батур — действующий вулкан, восхождение на который занимает около двух часов. Она считается местом обитания бога Брахмы. Сейчас на ее склонах есть несколько ресторанов и смотровых площадок, отмечает издание.

https://ria.ru/20221214/bali-1838268925.html

индонезия

бали

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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