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Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 16.02.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230216/gumpomosch-1852512900.html
Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи
Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 16.02.2023
Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи
Омское отделение партии "Единая Россия" отправило в подшефный город Стаханов в ЛНР и зону спецоперации более 20 тонн гуманитарной помощи, рассказали в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:58
2023-02-16T18:58
омская область
стаханов
луганская народная республика
омская область
единая россия
общероссийский народный фронт
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ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Омское отделение партии "Единая Россия" отправило в подшефный город Стаханов в ЛНР и зону спецоперации более 20 тонн гуманитарной помощи, рассказали в пресс-службе областного правительства. Руководители омских промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий, депутаты и предприниматели, представители органов власти, общественных организаций и КТОСов в течении месяца приносили продукты, оборудование, теплые вещи и детские принадлежности в пункты сбора "Единой России" и Общероссийского народного фронта. Также в составе груза письма с детскими стихами, рисунками, поздравительные открытки. Фура прибудет к месту назначения к 23 февраля. Часть продовольствия и медикаменты предназначены для Стахановской районной больницы. В школы Стаханова поступит спортинвентарь, канцелярские принадлежности. Часть груза пойдет в воинские части, которые базируются в Луганске, Запорожской и Херсонской областях. "Проживающие в городе Стаханов относятся к нам как к старшим братьям, родителям. Смотрят на Россию как на защитницу, тех, кто пришел и освобождает их", - заявила первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова. Город Стаханов Луганской Народной Республики является подшефным для Омской области с 29 июля 2022 года.
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стаханов, луганская народная республика, омская область, единая россия, общероссийский народный фронт
Омская область , Стаханов, Луганская Народная Республика, Омская область, Единая Россия, Общероссийский народный фронт
18:58 16.02.2023
 
Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи

Омское отделение "Единой России" отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Омское отделение партии "Единая Россия" отправило в подшефный город Стаханов в ЛНР и зону спецоперации более 20 тонн гуманитарной помощи, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Руководители омских промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий, депутаты и предприниматели, представители органов власти, общественных организаций и КТОСов в течении месяца приносили продукты, оборудование, теплые вещи и детские принадлежности в пункты сбора "Единой России" и Общероссийского народного фронта.
"Общими усилиями было собрано почти 20 тонн груза, который сегодня отправится в подшефный Омской области город Стаханов Луганской Народной Республики. Фура загружена продуктами (гречневой крупой, макаронами, тушенкой, сгущенным молоком, сахаром), канцелярскими принадлежностями, медикаментами, спортивным инвентарем, строительными инструментами, крепежными изделиями, печками-буржуйками, газовыми горелками, бензиновыми генераторами", - сообщили в пресс-службе.
Также в составе груза письма с детскими стихами, рисунками, поздравительные открытки. Фура прибудет к месту назначения к 23 февраля. Часть продовольствия и медикаменты предназначены для Стахановской районной больницы. В школы Стаханова поступит спортинвентарь, канцелярские принадлежности. Часть груза пойдет в воинские части, которые базируются в Луганске, Запорожской и Херсонской областях.
"Проживающие в городе Стаханов относятся к нам как к старшим братьям, родителям. Смотрят на Россию как на защитницу, тех, кто пришел и освобождает их", - заявила первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова.
Город Стаханов Луганской Народной Республики является подшефным для Омской области с 29 июля 2022 года.
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Омская областьСтахановЛуганская Народная РеспубликаОмская областьЕдиная РоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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