https://ria.ru/20230216/gumpomosch-1852512900.html

Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи

Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи - РИА Новости, 16.02.2023

Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи

Омское отделение партии "Единая Россия" отправило в подшефный город Стаханов в ЛНР и зону спецоперации более 20 тонн гуманитарной помощи, рассказали в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:58

2023-02-16T18:58

2023-02-16T18:58

омская область

стаханов

луганская народная республика

омская область

единая россия

общероссийский народный фронт

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ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Омское отделение партии "Единая Россия" отправило в подшефный город Стаханов в ЛНР и зону спецоперации более 20 тонн гуманитарной помощи, рассказали в пресс-службе областного правительства. Руководители омских промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий, депутаты и предприниматели, представители органов власти, общественных организаций и КТОСов в течении месяца приносили продукты, оборудование, теплые вещи и детские принадлежности в пункты сбора "Единой России" и Общероссийского народного фронта. Также в составе груза письма с детскими стихами, рисунками, поздравительные открытки. Фура прибудет к месту назначения к 23 февраля. Часть продовольствия и медикаменты предназначены для Стахановской районной больницы. В школы Стаханова поступит спортинвентарь, канцелярские принадлежности. Часть груза пойдет в воинские части, которые базируются в Луганске, Запорожской и Херсонской областях. "Проживающие в городе Стаханов относятся к нам как к старшим братьям, родителям. Смотрят на Россию как на защитницу, тех, кто пришел и освобождает их", - заявила первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова. Город Стаханов Луганской Народной Республики является подшефным для Омской области с 29 июля 2022 года.

https://ria.ru/20230215/remont-1852268702.html

стаханов

луганская народная республика

омская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

стаханов, луганская народная республика, омская область, единая россия, общероссийский народный фронт