Омское отделение ЕР отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи
Омское отделение "Единой России" отправило в зону спецоперации 20 тонн гумпомощи
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Омское отделение партии "Единая Россия" отправило в подшефный город Стаханов в ЛНР и зону спецоперации более 20 тонн гуманитарной помощи, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Руководители омских промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий, депутаты и предприниматели, представители органов власти, общественных организаций и КТОСов в течении месяца приносили продукты, оборудование, теплые вещи и детские принадлежности в пункты сбора "Единой России" и Общероссийского народного фронта.
"Общими усилиями было собрано почти 20 тонн груза, который сегодня отправится в подшефный Омской области город Стаханов Луганской Народной Республики. Фура загружена продуктами (гречневой крупой, макаронами, тушенкой, сгущенным молоком, сахаром), канцелярскими принадлежностями, медикаментами, спортивным инвентарем, строительными инструментами, крепежными изделиями, печками-буржуйками, газовыми горелками, бензиновыми генераторами", - сообщили в пресс-службе.
Также в составе груза письма с детскими стихами, рисунками, поздравительные открытки. Фура прибудет к месту назначения к 23 февраля. Часть продовольствия и медикаменты предназначены для Стахановской районной больницы. В школы Стаханова поступит спортинвентарь, канцелярские принадлежности. Часть груза пойдет в воинские части, которые базируются в Луганске, Запорожской и Херсонской областях.
"Проживающие в городе Стаханов относятся к нам как к старшим братьям, родителям. Смотрят на Россию как на защитницу, тех, кто пришел и освобождает их", - заявила первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова.
Город Стаханов Луганской Народной Республики является подшефным для Омской области с 29 июля 2022 года.