https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852397811.html

Семьи участников СВО из Ростовской области включили в льготную газификацию

Семьи участников СВО из Ростовской области включили в льготную газификацию - РИА Новости, 16.02.2023

Семьи участников СВО из Ростовской области включили в льготную газификацию

Мобилизованные из Ростовской области, добровольцы, а также члены их семей получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:47

2023-02-16T13:47

2023-02-16T13:47

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Мобилизованные из Ростовской области, добровольцы, а также члены их семей получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Соответствующие изменения в областной закон "О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан" депутаты регионального парламента утвердили на заседании в четверг. По словам Ищенко, в конце прошлого года инвалиды, ветераны боевых действий, вдовы погибших инвалидов и ветеранов боевых действий получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений. Теперь это право предлагается распространить непосредственно на мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей. "Поправки позволят распространить право на получение 100 тысяч рублей компенсации за установку газового оборудования в домах для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей", - сказал спикер областного парламента. Он добавил, что таким образом все участники спецоперации, которые до сих пор нуждаются в данном виде государственной поддержки, будут максимального ей охвачены. Ищенко также напомнил, что в декабре прошлого года сам закон, предоставляющий льготы по социальной газификации домовладений, претерпел существенные изменения. Максимальный размер денежной компенсации расходов за газификацию был увеличен с 50 до 100 тысяч рублей с возможностью оплатить понесенные затраты в полном объеме, а не в размере 50%, как это было раньше. В конце прошлого года по инициативе депутатов в Ростовской области был принят еще ряд мер поддержки мобилизованных и членов их семей. В частности, с 1 января 2023 года детям из семей мобилизованных, чей подушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, предоставляется бесплатная путевка в санаторный или оздоровительный лагерь либо 100-процентная компенсация за путевку. Также при назначении областных пособий на детей не учитываются доходы и все единовременные выплаты мобилизованного члена семьи.

https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852316513.html

https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845114646.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, александр ищенко