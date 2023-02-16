Рейтинг@Mail.ru
Семьи участников СВО из Ростовской области включили в льготную газификацию - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852397811.html
Семьи участников СВО из Ростовской области включили в льготную газификацию
Семьи участников СВО из Ростовской области включили в льготную газификацию - РИА Новости, 16.02.2023
Семьи участников СВО из Ростовской области включили в льготную газификацию
Мобилизованные из Ростовской области, добровольцы, а также члены их семей получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:47
2023-02-16T13:47
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758428561_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_306b17d370e0f01dfa7664b51bea7a5c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Мобилизованные из Ростовской области, добровольцы, а также члены их семей получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Соответствующие изменения в областной закон "О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан" депутаты регионального парламента утвердили на заседании в четверг. По словам Ищенко, в конце прошлого года инвалиды, ветераны боевых действий, вдовы погибших инвалидов и ветеранов боевых действий получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений. Теперь это право предлагается распространить непосредственно на мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей. "Поправки позволят распространить право на получение 100 тысяч рублей компенсации за установку газового оборудования в домах для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей", - сказал спикер областного парламента. Он добавил, что таким образом все участники спецоперации, которые до сих пор нуждаются в данном виде государственной поддержки, будут максимального ей охвачены. Ищенко также напомнил, что в декабре прошлого года сам закон, предоставляющий льготы по социальной газификации домовладений, претерпел существенные изменения. Максимальный размер денежной компенсации расходов за газификацию был увеличен с 50 до 100 тысяч рублей с возможностью оплатить понесенные затраты в полном объеме, а не в размере 50%, как это было раньше. В конце прошлого года по инициативе депутатов в Ростовской области был принят еще ряд мер поддержки мобилизованных и членов их семей. В частности, с 1 января 2023 года детям из семей мобилизованных, чей подушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, предоставляется бесплатная путевка в санаторный или оздоровительный лагерь либо 100-процентная компенсация за путевку. Также при назначении областных пособий на детей не учитываются доходы и все единовременные выплаты мобилизованного члена семьи.
https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852316513.html
https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845114646.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758428561_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b60e2d6a9fd1a6bde32848325cd970c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко
13:47 16.02.2023
 
Семьи участников СВО из Ростовской области включили в льготную газификацию

Семьи участников спецоперации из Ростовской области включили в льготную газификацию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкКастрюля на газовой плите
Кастрюля на газовой плите - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Кастрюля на газовой плите. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Мобилизованные из Ростовской области, добровольцы, а также члены их семей получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Соответствующие изменения в областной закон "О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан" депутаты регионального парламента утвердили на заседании в четверг.
Газопровод в селе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 09:14Хабаровский край
Жители Хабаровского края получат до 250 тысяч рублей на газификацию
По словам Ищенко, в конце прошлого года инвалиды, ветераны боевых действий, вдовы погибших инвалидов и ветеранов боевых действий получили право на компенсацию расходов за газификацию домовладений. Теперь это право предлагается распространить непосредственно на мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей.
"Поправки позволят распространить право на получение 100 тысяч рублей компенсации за установку газового оборудования в домах для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей", - сказал спикер областного парламента. Он добавил, что таким образом все участники спецоперации, которые до сих пор нуждаются в данном виде государственной поддержки, будут максимального ей охвачены.
Ищенко также напомнил, что в декабре прошлого года сам закон, предоставляющий льготы по социальной газификации домовладений, претерпел существенные изменения. Максимальный размер денежной компенсации расходов за газификацию был увеличен с 50 до 100 тысяч рублей с возможностью оплатить понесенные затраты в полном объеме, а не в размере 50%, как это было раньше.
В конце прошлого года по инициативе депутатов в Ростовской области был принят еще ряд мер поддержки мобилизованных и членов их семей. В частности, с 1 января 2023 года детям из семей мобилизованных, чей подушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, предоставляется бесплатная путевка в санаторный или оздоровительный лагерь либо 100-процентная компенсация за путевку. Также при назначении областных пособий на детей не учитываются доходы и все единовременные выплаты мобилизованного члена семьи.
Газораспределительная станция в деревне в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 11:09
Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов
 
Ростовская областьРостовская областьАлександр Ищенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала