https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852316513.html

Жители Хабаровского края получат до 250 тысяч рублей на газификацию

Жители Хабаровского края получат до 250 тысяч рублей на газификацию - РИА Новости, 16.02.2023

Жители Хабаровского края получат до 250 тысяч рублей на газификацию

Жители Хабаровского края на социальную газификацию смогут получать до 250 тысяч рублей, дополнительные 100 тысяч рублей будет выделено по федеральной субсидии,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:14

2023-02-16T09:14

2023-02-16T09:14

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847431337_0:143:2000:1268_1920x0_80_0_0_e6e3588e7f1ef9303522de4aae3fd27e.jpg

ХАБАРОВСК, 16 фев - РИА Новости. Жители Хабаровского края на социальную газификацию смогут получать до 250 тысяч рублей, дополнительные 100 тысяч рублей будет выделено по федеральной субсидии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "На социальную газификацию жители Хабаровского края смогут получить до 250 тысяч рублей. С этого года льготники в нашем регионе уже по моему решению получают на социальную газификацию увеличенную выплату - 150 тысяч рублей. Теперь же к этой сумме отдельные категории смогут добавить еще и федеральную субсидию в 100 тысяч", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он указал, что деньги будут выделяться по новой программе финансирования льготного подключения к сетям, утвержденной правительством РФ по поручению президента России. На эти выплаты выделят около 2,5 миллиарда рублей 54 регионам страны. "Уже известно, что Хабаровский край на эту выплату в ближайшее время получит примерно 7,5 миллиона рублей", - добавил губернатор. Как сообщили в минсоцзащиты края, соцгазификация предполагает бесплатное подведение газа к границам участка. Однако его собственник должен сделать вклад в покупку газового оборудования и работы на своей территории, что для многих - серьезные расходы. Поэтому власти готовы частично их погасить. Министр соцзащиты края Александр Дорофеев пояснил, что фактически, отдельные жители региона смогут войти в обе программы, а значит, получить 150 тысяч от края и еще 100 тысяч от федерации. По краевой программе на выплату могут претендовать без учета доходов инвалиды либо участники ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания. "Также право на нее имеют лица, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" либо лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий", - уточнил он. При учете доходов выплата также полагается отдельным категориям малоимущих граждан, в том числе одиноко проживающим из числа инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, несовершеннолетних детей, а также неработающих граждан пожилого возраста, получающих пенсию по старости либо за выслугу лет. Для них доход не должен превышать прожиточного минимума для каждой категории. Всего в краевом бюджете на выплату компенсаций предусмотрено 59,3 миллиона рублей, отметили в профильном министерстве. По федеральной программе список категорий, претендующих на помощь, немного меньше: выплату могут получить граждане, являющиеся участниками ВОВ, инвалидами боевых действий, ветеранами боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, а также многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми. По поручению губернатора края с 2023 года расширена категория получателей компенсации. Теперь право на нее распространяется и на граждан, призванных с территории края на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы России, а также членов их семей (супруг, супруга, дети, родители).

https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845114646.html

https://ria.ru/20221223/gazifikatsiya-1840924697.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, михаил дегтярев