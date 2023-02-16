https://ria.ru/20230216/gaubitsy-1852329411.html
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном - РИА Новости, 16.02.2023
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Акация" и "Мста –Б" на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с боекомплектами и расчетами орудий РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:23
2023-02-16T10:23
2023-02-16T10:23
специальная военная операция на украине
херсон
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геническ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Акация" и "Мста –Б" на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с боекомплектами и расчетами орудий - ликвидированы 10 украинских боевиков, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Кизомыс уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери противника - четыре погибших военных ВСУ. Также вчера артиллерийским огнем в районе Белозерки уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, там потери - шесть погибших военных ВСУ, трое раненых", - сказал собеседник агентства.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном