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ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/gaubitsy-1852329411.html
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном - РИА Новости, 16.02.2023
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Акация" и "Мста –Б" на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с боекомплектами и расчетами орудий РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:23
2023-02-16T10:23
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
геническ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Акация" и "Мста –Б" на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с боекомплектами и расчетами орудий - ликвидированы 10 украинских боевиков, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе села Кизомыс уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери противника - четыре погибших военных ВСУ. Также вчера артиллерийским огнем в районе Белозерки уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, там потери - шесть погибших военных ВСУ, трое раненых", - сказал собеседник агентства.
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херсон, херсонская область , геническ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Геническ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
10:23 16.02.2023
 
ВС России уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинские гаубицы "Акация" и "Мста –Б" на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с боекомплектами и расчетами орудий - ликвидированы 10 украинских боевиков, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Кизомыс уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери противника - четыре погибших военных ВСУ. Также вчера артиллерийским огнем в районе Белозерки уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, там потери - шесть погибших военных ВСУ, трое раненых", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьГеническВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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