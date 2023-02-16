https://ria.ru/20230216/fotografiya-1852303175.html

Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше

Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше - РИА Новости, 16.02.2023

Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше

Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро удалил пост в Twitter, в котором он разместил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T06:37

2023-02-16T06:37

2023-02-16T06:37

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро удалил пост в Twitter, в котором он разместил фотографию нашивки с Бандерой.Ранее Массаро опубликовал фотографию, на которой он одет в зеленую кофту с нашивкой на которой изображен Бандера. Под портретом нацистского лидера размещена эмблема организации "Тризуб"*, созданной его последователями. "Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда", — написал он.В конце прошлого года представители украинского парламента выложили в официальном Twitter-аккаунте Верховной рады Украины запись о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры. Текст сопроводили фотографией Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов. В Польше этот факт вызвал волну возмущения.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных вопросов в отношениях Варшавы и Киева.Польша считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Запрещенная в России экстремистская организация.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20230119/polsha-1845859291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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