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Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше - РИА Новости, 16.02.2023
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Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше
Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше - РИА Новости, 16.02.2023
Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше
Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро удалил пост в Twitter, в котором он разместил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T06:37
2023-02-16T06:37
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро удалил пост в Twitter, в котором он разместил фотографию нашивки с Бандерой.Ранее Массаро опубликовал фотографию, на которой он одет в зеленую кофту с нашивкой на которой изображен Бандера. Под портретом нацистского лидера размещена эмблема организации "Тризуб"*, созданной его последователями. "Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда", — написал он.В конце прошлого года представители украинского парламента выложили в официальном Twitter-аккаунте Верховной рады Украины запись о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры. Текст сопроводили фотографией Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов. В Польше этот факт вызвал волну возмущения.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных вопросов в отношениях Варшавы и Киева.Польша считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Запрещенная в России экстремистская организация.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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в мире, польша, украина, сша
В мире, Польша, Украина, США
06:37 16.02.2023
 
Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше

Американский чиновник Массаро удалил фотографию нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше

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Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро удалил пост в Twitter, в котором он разместил фотографию нашивки с Бандерой.
Ранее Массаро опубликовал фотографию, на которой он одет в зеленую кофту с нашивкой на которой изображен Бандера. Под портретом нацистского лидера размещена эмблема организации "Тризуб"*, созданной его последователями.
© Фото с официальной страницы Пола Массаро в TwitterФотография Пола Массаро в кофте с патчем, на котором изображен Бандера. Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
Фотография Пола Массаро в кофте с патчем, на котором изображен Бандера. Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
© Фото с официальной страницы Пола Массаро в Twitter
Фотография Пола Массаро в кофте с патчем, на котором изображен Бандера. Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
"Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда", — написал он.
В конце прошлого года представители украинского парламента выложили в официальном Twitter-аккаунте Верховной рады Украины запись о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры. Текст сопроводили фотографией Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов. В Польше этот факт вызвал волну возмущения.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных вопросов в отношениях Варшавы и Киева.
Польша считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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