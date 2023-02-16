https://ria.ru/20230216/finlyandiya-1852457457.html

Финского министра обвинили в рассылке мема на главу правительства

Финского министра обвинили в рассылке мема на главу правительства - РИА Новости, 16.02.2023

Финского министра обвинили в рассылке мема на главу правительства

Департамент финского парламента, отвечающий за информационную безопасность, не нашел признаков взлома аккаунта в WhatsApp министра экономического развития... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:34

2023-02-16T16:34

2023-02-16T16:34

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев — РИА Новости. Департамент финского парламента, отвечающий за информационную безопасность, не нашел признаков взлома аккаунта в WhatsApp министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля, после того как с его страницы ряду депутатов было отправлено сообщение, высмеивающее премьер-министра Санну Марин, однако министр продолжает утверждать, что ничего не посылал. Об этом Линтиля заявил в четверг в ходе пресс-конференции. Вечером 9 февраля с аккаунта министра в WhatsApp в одну из групп депутатов парламента был выслан мем, иронизирующий над Марин и ее коллегой по Социал-демократической партии. Спустя три часа после публикации мема Линтиля отправил сообщение, что его аккаунт взломан. "Моя учетная запись WhatsApp не была взломана согласно отчету департамента парламента по информационной безопасности. Я не отправлял сообщение сам. Не исключено параллельное использование аккаунта. Эксперты знают, что это значит, поэтому спросите их. Но, видимо, с помощью QR-кодов это можно сделать относительно легко", — заявил министр журналистам. Сам он во время отправки мема, по его словам, находился в ресторане с представителем биржи. По словам министра, он запросит расследование случившееся владельцев мессенджера WhatsApp, компанию Meta* и, возможно, полицию. Как уточняют финские СМИ, полный текст отчета департамента по информационной безопасности не будет опубликован. Министр Линтиля является одним из самых уважаемых в правительстве, который работает в экономическом блоке при разных премьер-министрах около шести лет. Он состоит в Центристской партии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230214/finlyandiya-1851988432.html

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851387179.html

финляндия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, санна марин