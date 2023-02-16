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Финского министра обвинили в рассылке мема на главу правительства - РИА Новости, 16.02.2023
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Финского министра обвинили в рассылке мема на главу правительства
Финского министра обвинили в рассылке мема на главу правительства - РИА Новости, 16.02.2023
Финского министра обвинили в рассылке мема на главу правительства
Департамент финского парламента, отвечающий за информационную безопасность, не нашел признаков взлома аккаунта в WhatsApp министра экономического развития... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:34
2023-02-16T16:34
в мире
финляндия
санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев — РИА Новости. Департамент финского парламента, отвечающий за информационную безопасность, не нашел признаков взлома аккаунта в WhatsApp министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля, после того как с его страницы ряду депутатов было отправлено сообщение, высмеивающее премьер-министра Санну Марин, однако министр продолжает утверждать, что ничего не посылал. Об этом Линтиля заявил в четверг в ходе пресс-конференции. Вечером 9 февраля с аккаунта министра в WhatsApp в одну из групп депутатов парламента был выслан мем, иронизирующий над Марин и ее коллегой по Социал-демократической партии. Спустя три часа после публикации мема Линтиля отправил сообщение, что его аккаунт взломан. "Моя учетная запись WhatsApp не была взломана согласно отчету департамента парламента по информационной безопасности. Я не отправлял сообщение сам. Не исключено параллельное использование аккаунта. Эксперты знают, что это значит, поэтому спросите их. Но, видимо, с помощью QR-кодов это можно сделать относительно легко", — заявил министр журналистам. Сам он во время отправки мема, по его словам, находился в ресторане с представителем биржи. По словам министра, он запросит расследование случившееся владельцев мессенджера WhatsApp, компанию Meta* и, возможно, полицию. Как уточняют финские СМИ, полный текст отчета департамента по информационной безопасности не будет опубликован. Министр Линтиля является одним из самых уважаемых в правительстве, который работает в экономическом блоке при разных премьер-министрах около шести лет. Он состоит в Центристской партии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230214/finlyandiya-1851988432.html
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в мире, финляндия, санна марин
В мире, Финляндия, Санна Марин
16:34 16.02.2023
 
Финского министра обвинили в рассылке мема на главу правительства

Главу Минэкономразвития Финляндии обвинили в рассылке мема, высмеивающего премьера Марин

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев — РИА Новости. Департамент финского парламента, отвечающий за информационную безопасность, не нашел признаков взлома аккаунта в WhatsApp министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля, после того как с его страницы ряду депутатов было отправлено сообщение, высмеивающее премьер-министра Санну Марин, однако министр продолжает утверждать, что ничего не посылал. Об этом Линтиля заявил в четверг в ходе пресс-конференции.
Вечером 9 февраля с аккаунта министра в WhatsApp в одну из групп депутатов парламента был выслан мем, иронизирующий над Марин и ее коллегой по Социал-демократической партии. Спустя три часа после публикации мема Линтиля отправил сообщение, что его аккаунт взломан.
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"Моя учетная запись WhatsApp не была взломана согласно отчету департамента парламента по информационной безопасности. Я не отправлял сообщение сам. Не исключено параллельное использование аккаунта. Эксперты знают, что это значит, поэтому спросите их. Но, видимо, с помощью QR-кодов это можно сделать относительно легко", — заявил министр журналистам.
Сам он во время отправки мема, по его словам, находился в ресторане с представителем биржи. По словам министра, он запросит расследование случившееся владельцев мессенджера WhatsApp, компанию Meta* и, возможно, полицию.
Как уточняют финские СМИ, полный текст отчета департамента по информационной безопасности не будет опубликован.
Министр Линтиля является одним из самых уважаемых в правительстве, который работает в экономическом блоке при разных премьер-министрах около шести лет. Он состоит в Центристской партии.
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В миреФинляндияСанна Марин
 
 
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