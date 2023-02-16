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Европа подстреливает себя, следуя в фарватере США, заявил Полянский - РИА Новости, 16.02.2023
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Европа подстреливает себя, следуя в фарватере США, заявил Полянский
Европа подстреливает себя, следуя в фарватере США, заявил Полянский - РИА Новости, 16.02.2023
Европа подстреливает себя, следуя в фарватере США, заявил Полянский
Европа сейчас "стреляет" себе по всем конечностям, а иногда - даже в голову, следуя только в фарватере Вашингтона, но осознание этого до политической элиты пока РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:53
2023-02-16T17:54
европа
сша
дмитрий полянский
оон
в мире
жозеп боррель
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европа сейчас "стреляет" себе по всем конечностям, а иногда - даже в голову, следуя только в фарватере Вашингтона, но осознание этого до политической элиты пока не дошло, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Конечно, западные страны не могут не понимать, к чему вся эта ситуация может привести Европу. Европа как полюс влияния, как полюс силы, очень сильно теряет и много сомнений возникает в том, способна ли вообще Европа на самостоятельную роль... Все сводится к следованию исключительно в фарватере США. Не просматриваются никакие европейские интересы. Сейчас все, что Европа делает, - это стреляет себе по всем возможным конечностям, по ногам, по рукам, иногда даже в голову. Пока это осознание, по крайней мере до элиты, не дошло, слишком сильна "промывка мозгов", - сказал он, выступая онлайн на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". "А во-вторых, отсутствие другого мнения. Я вижу даже как здесь, в США, альтернативные точки зрения очень тяжело пробивает себе дорогу. В Европе тот же господин (Жозеп) Боррель сказал, что для него свобода мнения - это запрет альтернативной точки зрения по факту, когда он запретил российские СМИ. Откуда могут появиться у людей какие-то основания считать иначе, думать иначе, какие-то факты для анализа когда им подается однозначная лживая картина?" - продолжил он.
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европа, сша, дмитрий полянский, оон, в мире, жозеп боррель
Европа, США, Дмитрий Полянский, ООН, В мире, Жозеп Боррель
17:53 16.02.2023 (обновлено: 17:54 16.02.2023)
 
Европа подстреливает себя, следуя в фарватере США, заявил Полянский

Полянский: Европа стреляет себе по всем конечностям, следуя только в фарватере США

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европа сейчас "стреляет" себе по всем конечностям, а иногда - даже в голову, следуя только в фарватере Вашингтона, но осознание этого до политической элиты пока не дошло, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Конечно, западные страны не могут не понимать, к чему вся эта ситуация может привести Европу. Европа как полюс влияния, как полюс силы, очень сильно теряет и много сомнений возникает в том, способна ли вообще Европа на самостоятельную роль... Все сводится к следованию исключительно в фарватере США. Не просматриваются никакие европейские интересы. Сейчас все, что Европа делает, - это стреляет себе по всем возможным конечностям, по ногам, по рукам, иногда даже в голову. Пока это осознание, по крайней мере до элиты, не дошло, слишком сильна "промывка мозгов", - сказал он, выступая онлайн на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"А во-вторых, отсутствие другого мнения. Я вижу даже как здесь, в США, альтернативные точки зрения очень тяжело пробивает себе дорогу. В Европе тот же господин (Жозеп) Боррель сказал, что для него свобода мнения - это запрет альтернативной точки зрения по факту, когда он запретил российские СМИ. Откуда могут появиться у людей какие-то основания считать иначе, думать иначе, какие-то факты для анализа когда им подается однозначная лживая картина?" - продолжил он.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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ЕвропаСШАДмитрий ПолянскийООНВ миреЖозеп Боррель
 
 
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