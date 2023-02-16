https://ria.ru/20230216/eskalatsiya-1852547718.html
Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона
Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона
На Украине сейчас идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона и других столиц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:04
2023-02-16T23:04
2023-02-16T23:08
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Украине сейчас идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона и других столиц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы видим в происходящем сейчас на Украине безудержную эскалацию, безудержное повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц", - сказал он в эфире программы "Большая игра".Кроме того, он подчеркнул, что с российской стороны нет никакой неконтролируемой эскалации, Россия действует выверенно, риски могут исходить с другой стороны."Я вам могу гарантировать, что мы в Москве и те, кто руководит специальной военной операцией, те, кто отдает приказы, кто формулирует цели, мы действуем расчетливо и хладнокровно, мы не теряем самообладания. И с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации, с нашей точки зрения, с наших позиций, нельзя говорить", - сказал он в эфире Первого канала."Мы по-прежнему проявляем ответственность, но мы заявляем нашим противникам, нашим оппонентам, что они играют с огнем и риски очень высоки", - добавил Рябков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, вашингтон (штат), россия, сергей рябков
В мире, Цены на нефть, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Рябков
23:04 16.02.2023 (обновлено: 23:08 16.02.2023)
Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона
Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона и других столиц
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
На Украине сейчас идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона и других столиц, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы видим в происходящем сейчас на Украине безудержную эскалацию, безудержное повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц", - сказал он в эфире программы "Большая игра".
Кроме того, он подчеркнул, что с российской стороны нет никакой неконтролируемой эскалации, Россия действует выверенно, риски могут исходить с другой стороны.
"Я вам могу гарантировать, что мы в Москве и те, кто руководит специальной военной операцией, те, кто отдает приказы, кто формулирует цели, мы действуем расчетливо и хладнокровно, мы не теряем самообладания. И с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации, с нашей точки зрения, с наших позиций, нельзя говорить", - сказал он в эфире Первого канала.
"Мы по-прежнему проявляем ответственность, но мы заявляем нашим противникам, нашим оппонентам, что они играют с огнем и риски очень высоки", - добавил Рябков.