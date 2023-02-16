https://ria.ru/20230216/eskalatsiya-1852547718.html

Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона

Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона - РИА Новости, 16.02.2023

Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона

На Украине сейчас идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона и других столиц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:04

2023-02-16T23:04

2023-02-16T23:08

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Украине сейчас идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона и других столиц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы видим в происходящем сейчас на Украине безудержную эскалацию, безудержное повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц", - сказал он в эфире программы "Большая игра".Кроме того, он подчеркнул, что с российской стороны нет никакой неконтролируемой эскалации, Россия действует выверенно, риски могут исходить с другой стороны."Я вам могу гарантировать, что мы в Москве и те, кто руководит специальной военной операцией, те, кто отдает приказы, кто формулирует цели, мы действуем расчетливо и хладнокровно, мы не теряем самообладания. И с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации, с нашей точки зрения, с наших позиций, нельзя говорить", - сказал он в эфире Первого канала."Мы по-прежнему проявляем ответственность, но мы заявляем нашим противникам, нашим оппонентам, что они играют с огнем и риски очень высоки", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852546634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, украина, вашингтон (штат), россия, сергей рябков