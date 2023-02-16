Рейтинг@Mail.ru
В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/enakievo-1852312410.html
В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа
В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа - РИА Новости, 16.02.2023
В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа
При ночном обстреле города Енакиево украинскими силовиками была повреждена городская школа, сообщил мэр города Роман Храменков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:46
2023-02-16T15:25
специальная военная операция на украине
происшествия
енакиево
донецкая народная республика
роман храменков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852435423_0:244:961:785_1920x0_80_0_0_edf60568f26e15d24265db5d3e928d92.jpg
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. При ночном обстреле города Енакиево украинскими силовиками была повреждена городская школа, сообщил мэр города Роман Храменков. "Пострадала школа, спортзал. Пострадал переход, библиотека, столовая... Наши дети остались без крова для учебы", - рассказал журналистам Храменков. По его словам, после обстрела начался пожар, экстренные службы его потушили. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 1.45 (совпадает с мск) обстреляли Енакиево, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Енакиево: зафиксированы повреждения здания МБОУ "Специализированная школа-лицей информационных технологий города Енакиево", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Позже подполковник народной милиции, депутат парламента республики Андрей Баевский уточнил данные о разрушениях."Здание практически полностью разрушено. По счастливой случайности пострадавших в результате этого обстрела нет", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
енакиево
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852435423_0:154:961:875_1920x0_80_0_0_056e41b01846a76c010572e0524c16fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, енакиево, донецкая народная республика, роман храменков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Роман Храменков
08:46 16.02.2023 (обновлено: 15:25 16.02.2023)
 
В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа

Мэр Енакиево Храменков: при ночном обстреле со стороны ВСУ пострадали школа и спортзал

© Фото : Роман Храменков/TelegramПоследствия обстрела города Енакиево
Последствия обстрела города Енакиево - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Роман Храменков/Telegram
Последствия обстрела города Енакиево
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. При ночном обстреле города Енакиево украинскими силовиками была повреждена городская школа, сообщил мэр города Роман Храменков.
"Пострадала школа, спортзал. Пострадал переход, библиотека, столовая... Наши дети остались без крова для учебы", - рассказал журналистам Храменков.
По его словам, после обстрела начался пожар, экстренные службы его потушили.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 1.45 (совпадает с мск) обстреляли Енакиево, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Енакиево: зафиксированы повреждения здания МБОУ "Специализированная школа-лицей информационных технологий города Енакиево", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Позже подполковник народной милиции, депутат парламента республики Андрей Баевский уточнил данные о разрушениях.
"Здание практически полностью разрушено. По счастливой случайности пострадавших в результате этого обстрела нет", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаРоман Храменков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала