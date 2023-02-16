https://ria.ru/20230216/enakievo-1852312410.html

В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа

В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа - РИА Новости, 16.02.2023

В Енакиево при обстреле со стороны ВСУ получила повреждения школа

При ночном обстреле города Енакиево украинскими силовиками была повреждена городская школа, сообщил мэр города Роман Храменков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:46

2023-02-16T08:46

2023-02-16T15:25

специальная военная операция на украине

происшествия

енакиево

донецкая народная республика

роман храменков

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. При ночном обстреле города Енакиево украинскими силовиками была повреждена городская школа, сообщил мэр города Роман Храменков. "Пострадала школа, спортзал. Пострадал переход, библиотека, столовая... Наши дети остались без крова для учебы", - рассказал журналистам Храменков. По его словам, после обстрела начался пожар, экстренные службы его потушили. Ранее представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 1.45 (совпадает с мск) обстреляли Енакиево, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Енакиево: зафиксированы повреждения здания МБОУ "Специализированная школа-лицей информационных технологий города Енакиево", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Позже подполковник народной милиции, депутат парламента республики Андрей Баевский уточнил данные о разрушениях."Здание практически полностью разрушено. По счастливой случайности пострадавших в результате этого обстрела нет", - сказал Баевский в эфире Первого канала.

енакиево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, енакиево, донецкая народная республика, роман храменков