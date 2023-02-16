https://ria.ru/20230216/ekologiya-1852488460.html

В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках"

В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.02.2023

В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках"

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" привел к выделению в окружающую среду одномоментно 30% годовых выбросов парниковых газов в Дании,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:43

2023-02-16T17:43

2023-02-16T17:43

в мире

северный поток

северный поток — 2

сергей иванов (политик)

авария на "северных потоках"

дания

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" привел к выделению в окружающую среду одномоментно 30% годовых выбросов парниковых газов в Дании, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Там, кстати, и экологический ущерб тоже был, не очень большой, но он был. Это примерно 30% годового выброса Дании углекислого газа и метана в атмосферу одноразово, в моменте. Он, конечно, на глобальный климат не влияет, я должен это признать, но это ущерб, в том числе и экологический", - рассказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24". Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это "очевидный теракт". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.

https://ria.ru/20230216/vodolazy-1852456054.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

дания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северный поток, северный поток — 2, сергей иванов (политик), авария на "северных потоках", дания