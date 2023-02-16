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В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.02.2023
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В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках"
В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.02.2023
В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках"
Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" привел к выделению в окружающую среду одномоментно 30% годовых выбросов парниковых газов в Дании,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:43
2023-02-16T17:43
в мире
северный поток
северный поток — 2
сергей иванов (политик)
авария на "северных потоках"
дания
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" привел к выделению в окружающую среду одномоментно 30% годовых выбросов парниковых газов в Дании, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Там, кстати, и экологический ущерб тоже был, не очень большой, но он был. Это примерно 30% годового выброса Дании углекислого газа и метана в атмосферу одноразово, в моменте. Он, конечно, на глобальный климат не влияет, я должен это признать, но это ущерб, в том числе и экологический", - рассказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24". Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это "очевидный теракт". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.
https://ria.ru/20230216/vodolazy-1852456054.html
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html
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в мире, северный поток, северный поток — 2, сергей иванов (политик), авария на "северных потоках", дания
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Сергей Иванов (политик), Авария на "Северных потоках", Дания
17:43 16.02.2023
 
В Кремле рассказали об ущербе экологии от диверсии на "Северных потоках"

Иванов: диверсия на "Северных потоках" эквивалентна 30 процентам годовой эмиссии CO₂ Дании

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток" в Дании
Место утечки на газопроводе Северный поток в Дании
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток" в Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" привел к выделению в окружающую среду одномоментно 30% годовых выбросов парниковых газов в Дании, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Там, кстати, и экологический ущерб тоже был, не очень большой, но он был. Это примерно 30% годового выброса Дании углекислого газа и метана в атмосферу одноразово, в моменте. Он, конечно, на глобальный климат не влияет, я должен это признать, но это ущерб, в том числе и экологический", - рассказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24".
Учения Baltops-2022 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 16:32
Появились новые свидетельства причастности США к подрыву "Северных потоков"
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это "очевидный теракт".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
13 февраля, 08:00
Расследование и наказание: Запад боится двух слов, прозвучавших из Москвы
 
В миреСеверный потокСеверный поток — 2Сергей Иванов (политик)Авария на "Северных потоках"Дания
 
 
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