https://ria.ru/20230216/dtp-1852525308.html
На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами
На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами - РИА Новости, 16.02.2023
На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего водителя фуры за массовое ДТП в Минводах на Ставрополье, в результате которого девять человек... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:59
2023-02-16T19:59
2023-02-16T19:59
происшествия
авто
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего водителя фуры за массовое ДТП в Минводах на Ставрополье, в результате которого девять человек пострадали, сообщает прокуратура края. Ранее в прокуратуре Ставропольского края сообщили, что на автодороге "Кавказ" водитель грузовика не справился с управлением и наехал на двигавшиеся впереди 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки. Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы. По данным МВД, девять пострадавших, в том числе пять пассажиров маршрутки, доставлены в больницу. "В отношении 39-летнего водителя фуры возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - сказано в сообщении. Отмечается, что расследованием уголовного дела занимается следственный отдел ОМВД России по Минераловодскому городскому округу.
https://ria.ru/20230214/avariya-1852022260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, ставропольский край
Происшествия, Авто, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами
Следователи на Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами