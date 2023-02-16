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На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами - РИА Новости, 16.02.2023
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На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами
На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами - РИА Новости, 16.02.2023
На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего водителя фуры за массовое ДТП в Минводах на Ставрополье, в результате которого девять человек... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:59
2023-02-16T19:59
происшествия
авто
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего водителя фуры за массовое ДТП в Минводах на Ставрополье, в результате которого девять человек пострадали, сообщает прокуратура края. Ранее в прокуратуре Ставропольского края сообщили, что на автодороге "Кавказ" водитель грузовика не справился с управлением и наехал на двигавшиеся впереди 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки. Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы. По данным МВД, девять пострадавших, в том числе пять пассажиров маршрутки, доставлены в больницу. "В отношении 39-летнего водителя фуры возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - сказано в сообщении. Отмечается, что расследованием уголовного дела занимается следственный отдел ОМВД России по Минераловодскому городскому округу.
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происшествия, авто, россия, ставропольский край
Происшествия, Авто, Россия, Ставропольский край
19:59 16.02.2023
 
На Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами

Следователи на Ставрополье возбудили дело против водителя фуры из-за ДТП с 15 машинами

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкВид на город Ставрополь
Вид на город Ставрополь - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего водителя фуры за массовое ДТП в Минводах на Ставрополье, в результате которого девять человек пострадали, сообщает прокуратура края.
Ранее в прокуратуре Ставропольского края сообщили, что на автодороге "Кавказ" водитель грузовика не справился с управлением и наехал на двигавшиеся впереди 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки. Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы. По данным МВД, девять пострадавших, в том числе пять пассажиров маршрутки, доставлены в больницу.
"В отношении 39-летнего водителя фуры возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - сказано в сообщении.
Отмечается, что расследованием уголовного дела занимается следственный отдел ОМВД России по Минераловодскому городскому округу.
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ПроисшествияАвтоРоссияСтавропольский край
 
 
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