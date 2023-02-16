https://ria.ru/20230216/dtp-1852327744.html
В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие
В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.02.2023
В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в городе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:17
2023-02-16T10:17
2023-02-16T10:17
происшествия
тольятти
самарская область
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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в городе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону. По данным полиции, авария произошла утром в четверг на Южном шоссе в Автозаводском районе города. По предварительной информации, водитель автобуса "не выбрал безопасную дистанцию" и столкнулся с микроавтобусом Citroen, ехавшим в попутном направлении. Последний от полученного удара продолжил движение и наехал на стоящий впереди микроавтобус "Газ". "В результате происшествия пострадали три взрослых пассажира Citroen", - сказал представитель ведомства. Виновником ДТП, предварительно, сочтен водитель автобуса - на него возбудили административное дело о нарушении ПДД.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя микроавтобусами в Тольятти
САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в городе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла утром в четверг на Южном шоссе в Автозаводском районе города. По предварительной информации, водитель автобуса "не выбрал безопасную дистанцию" и столкнулся с микроавтобусом Citroen, ехавшим в попутном направлении. Последний от полученного удара продолжил движение и наехал на стоящий впереди микроавтобус "Газ".
"В результате происшествия пострадали три взрослых пассажира Citroen", - сказал представитель ведомства.
Виновником ДТП, предварительно, сочтен водитель автобуса - на него возбудили административное дело о нарушении ПДД.