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В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.02.2023
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В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие
В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.02.2023
В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в городе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:17
2023-02-16T10:17
происшествия
тольятти
самарская область
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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в городе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону. По данным полиции, авария произошла утром в четверг на Южном шоссе в Автозаводском районе города. По предварительной информации, водитель автобуса "не выбрал безопасную дистанцию" и столкнулся с микроавтобусом Citroen, ехавшим в попутном направлении. Последний от полученного удара продолжил движение и наехал на стоящий впереди микроавтобус "Газ". "В результате происшествия пострадали три взрослых пассажира Citroen", - сказал представитель ведомства. Виновником ДТП, предварительно, сочтен водитель автобуса - на него возбудили административное дело о нарушении ПДД.
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происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
10:17 16.02.2023
 
В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя микроавтобусами в Тольятти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в городе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла утром в четверг на Южном шоссе в Автозаводском районе города. По предварительной информации, водитель автобуса "не выбрал безопасную дистанцию" и столкнулся с микроавтобусом Citroen, ехавшим в попутном направлении. Последний от полученного удара продолжил движение и наехал на стоящий впереди микроавтобус "Газ".
"В результате происшествия пострадали три взрослых пассажира Citroen", - сказал представитель ведомства.
Виновником ДТП, предварительно, сочтен водитель автобуса - на него возбудили административное дело о нарушении ПДД.
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ПроисшествияТольяттиСамарская область
 
 
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