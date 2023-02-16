https://ria.ru/20230216/dtp-1852327744.html

В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие

В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.02.2023

В Тольятти автобус столкнулся с двумя микроавтобусами, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в городе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:17

2023-02-16T10:17

2023-02-16T10:17

происшествия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух микроавтобусов в городе Тольятти Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону. По данным полиции, авария произошла утром в четверг на Южном шоссе в Автозаводском районе города. По предварительной информации, водитель автобуса "не выбрал безопасную дистанцию" и столкнулся с микроавтобусом Citroen, ехавшим в попутном направлении. Последний от полученного удара продолжил движение и наехал на стоящий впереди микроавтобус "Газ". "В результате происшествия пострадали три взрослых пассажира Citroen", - сказал представитель ведомства. Виновником ДТП, предварительно, сочтен водитель автобуса - на него возбудили административное дело о нарушении ПДД.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

тольятти

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тольятти, самарская область