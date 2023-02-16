https://ria.ru/20230216/dtp-1852313326.html

В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб

В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб - РИА Новости, 16.02.2023

В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб

Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:56

2023-02-16T08:56

2023-02-16T09:44

происшествия

россия

краснодар

республика ингушетия

махачкала

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НАЛЬЧИК, 16 фев - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В 7.38 мск в четверг поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место ДТП спасательными формированиями было выявлено, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар — Махачкала", - говорится в сообщении. По предварительной информации ведомства, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали. Детей среди пострадавших нет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП в больницу доставили 14 человек. "Сейчас их осматривают врачи, после осмотра станет понятно, сколько человек нуждаются в госпитализации", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

россия

краснодар

республика ингушетия

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, краснодар, республика ингушетия, махачкала