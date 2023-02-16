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В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб - РИА Новости, 16.02.2023
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В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб
В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб - РИА Новости, 16.02.2023
В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб
Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:56
2023-02-16T09:44
происшествия
россия
краснодар
республика ингушетия
махачкала
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НАЛЬЧИК, 16 фев - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В 7.38 мск в четверг поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место ДТП спасательными формированиями было выявлено, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар — Махачкала", - говорится в сообщении. По предварительной информации ведомства, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали. Детей среди пострадавших нет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП в больницу доставили 14 человек. "Сейчас их осматривают врачи, после осмотра станет понятно, сколько человек нуждаются в госпитализации", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
россия
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происшествия, россия, краснодар, республика ингушетия, махачкала
Происшествия, Россия, Краснодар, Республика Ингушетия, Махачкала
08:56 16.02.2023 (обновлено: 09:44 16.02.2023)
 
В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб

Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала в Ингушетии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 16 фев - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 7.38 мск в четверг поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место ДТП спасательными формированиями было выявлено, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар — Махачкала", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали. Детей среди пострадавших нет.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП в больницу доставили 14 человек. "Сейчас их осматривают врачи, после осмотра станет понятно, сколько человек нуждаются в госпитализации", - отметил собеседник агентства.
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