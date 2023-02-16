https://ria.ru/20230216/dtp-1852313326.html
В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб
В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб - РИА Новости, 16.02.2023
В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб
Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:56
2023-02-16T08:56
2023-02-16T09:44
происшествия
россия
краснодар
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 16 фев - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "В 7.38 мск в четверг поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место ДТП спасательными формированиями было выявлено, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар — Махачкала", - говорится в сообщении. По предварительной информации ведомства, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали. Детей среди пострадавших нет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП в больницу доставили 14 человек. "Сейчас их осматривают врачи, после осмотра станет понятно, сколько человек нуждаются в госпитализации", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, краснодар, республика ингушетия, махачкала
Происшествия, Россия, Краснодар, Республика Ингушетия, Махачкала
08:56 16.02.2023 (обновлено: 09:44 16.02.2023)
В Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб
Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 16 фев - РИА Новости.
Автобус опрокинулся в кювет на дороге в Ингушетии, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщает
региональное ГУ МЧС РФ.
"В 7.38 мск в четверг поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место ДТП спасательными формированиями было выявлено, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар — Махачкала", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, в результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали. Детей среди пострадавших нет.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В региональном Минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП в больницу доставили 14 человек. "Сейчас их осматривают врачи, после осмотра станет понятно, сколько человек нуждаются в госпитализации", - отметил собеседник агентства.