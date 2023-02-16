https://ria.ru/20230216/donetsk-1852505004.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 16.02.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили в четверг еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:32
2023-02-16T18:32
2023-02-16T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_0:274:3058:1994_1920x0_80_0_0_bb41d017920d2b6788abadf4888f0caf.jpg
ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Предыдущий обстрел Киевского района Донецка представительство зафиксировало в 17.40 мск. В ходе него украинские войска выпустили по городу четыре снаряда. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.08 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - отмечается в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7e9cc85c7bb6485526208c8097a564cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда