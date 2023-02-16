https://ria.ru/20230216/donetsk-1852493453.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 16.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:58

2023-02-16T17:58

2023-02-16T17:58

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - отмечается в Telegram-канале представительства. До этого украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет РСЗО. О последствиях обоих обстрелов пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

донецк

украина

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия