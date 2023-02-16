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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:55
2023-02-16T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:55 16.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 февраля, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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