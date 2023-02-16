https://ria.ru/20230216/donetsk-1852325180.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:00
2023-02-16T10:00
2023-02-16T10:00
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Ранее украинские военные выпустили по этим двум районам три снаряда такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по районам Донецка