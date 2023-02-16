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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/donetsk-1852325180.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:00
2023-02-16T10:00
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Ранее украинские военные выпустили по этим двум районам три снаряда такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Происшествия
10:00 16.02.2023
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ранее украинские военные выпустили по этим двум районам три снаряда такого же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районПроисшествия
 
 
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