https://ria.ru/20230216/donetsk-1852325180.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:00

2023-02-16T10:00

2023-02-16T10:00

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

куйбышевский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Ранее украинские военные выпустили по этим двум районам три снаряда такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, куйбышевский район, происшествия