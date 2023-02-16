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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.02.2023

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 75 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:20

2023-02-16T09:20

2023-02-16T09:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 75 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО "Himars" и БМ-30 "Смерч", AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На иловайском - один обстрел из РСЗО "Himars". Выпустив 75 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск, Иловайск. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.

донецкая народная республика

украина

горловка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины