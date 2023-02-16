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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 75 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:20
2023-02-16T09:20
2023-02-16T09:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 75 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО "Himars" и БМ-30 "Смерч", AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На иловайском - один обстрел из РСЗО "Himars". Выпустив 75 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск, Иловайск. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 75 боеприпасов по территории республики