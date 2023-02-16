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При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/dnr-1852522617.html
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 16.02.2023
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина
Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:41
2023-02-16T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг сообщало о многократных обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Так, в 16.00 украинские войска применили РСЗО, выпустив по городу 10 ракет. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
19:41 16.02.2023
 
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина

Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг сообщало о многократных обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Так, в 16.00 украинские войска применили РСЗО, выпустив по городу 10 ракет.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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