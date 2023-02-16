При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг сообщало о многократных обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Так, в 16.00 украинские войска применили РСЗО, выпустив по городу 10 ракет.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.