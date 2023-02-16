https://ria.ru/20230216/dnr-1852522617.html

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 16.02.2023

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина

Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:41

2023-02-16T19:41

2023-02-16T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг сообщало о многократных обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Так, в 16.00 украинские войска применили РСЗО, выпустив по городу 10 ракет. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика