https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html

Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России

Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России - РИА Новости, 16.02.2023

Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России

Суд в Саратовской области поместил под стражу гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за публикаций в соцсети,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:51

2023-02-16T13:51

2023-02-16T13:51

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

саратовская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

энгельс

вооруженные силы рф

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САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области поместил под стражу гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за публикаций в соцсети, сообщило региональное управление СК РФ. Накануне СК РФ сообщал о возбуждении дела и его задержании. По версии следствия, подозреваемый с февраля по декабрь 2022 года на территории города Энгельса Саратовской области в одной из социальных сетей размещал публикации, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации. "Следователи СК предъявили обвинение гражданину Украины... По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в областном СУСК, обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца. Следователи предъявили ему обвинение по статье УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ". Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде трех лет заключения.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852359870.html

https://ria.ru/20230216/shpionazh-1852336738.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, саратовская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), энгельс, вооруженные силы рф