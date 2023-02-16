Рейтинг@Mail.ru
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России - РИА Новости, 16.02.2023
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России
Суд в Саратовской области поместил под стражу гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за публикаций в соцсети,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:51
2023-02-16T13:51
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
саратовская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
энгельс
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области поместил под стражу гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за публикаций в соцсети, сообщило региональное управление СК РФ. Накануне СК РФ сообщал о возбуждении дела и его задержании. По версии следствия, подозреваемый с февраля по декабрь 2022 года на территории города Энгельса Саратовской области в одной из социальных сетей размещал публикации, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации. "Следователи СК предъявили обвинение гражданину Украины... По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в областном СУСК, обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца. Следователи предъявили ему обвинение по статье УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ". Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде трех лет заключения.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852359870.html
https://ria.ru/20230216/shpionazh-1852336738.html
россия
саратовская область
украина
энгельс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратовская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), энгельс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Саратовская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Энгельс, Вооруженные силы РФ
13:51 16.02.2023
 
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России

Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области поместил под стражу гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за публикаций в соцсети, сообщило региональное управление СК РФ.
Накануне СК РФ сообщал о возбуждении дела и его задержании. По версии следствия, подозреваемый с февраля по декабрь 2022 года на территории города Энгельса Саратовской области в одной из социальных сетей размещал публикации, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации.
Украинское правосудие - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 11:52Специальная военная операция на Украине
На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации
"Следователи СК предъявили обвинение гражданину Украины... По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в областном СУСК, обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца.
Следователи предъявили ему обвинение по статье УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ". Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде трех лет заключения.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 10:36Специальная военная операция на Украине
В ЛНР приговорили украинского шпиона к 19 годам колонии
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСаратовская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ЭнгельсВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала