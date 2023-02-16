https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России - РИА Новости, 16.02.2023
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России
Суд в Саратовской области поместил под стражу гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за публикаций в соцсети,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:51
2023-02-16T13:51
2023-02-16T13:51
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саратовская область
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следственный комитет россии (ск рф)
энгельс
вооруженные силы рф
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САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области поместил под стражу гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за публикаций в соцсети, сообщило региональное управление СК РФ. Накануне СК РФ сообщал о возбуждении дела и его задержании. По версии следствия, подозреваемый с февраля по декабрь 2022 года на территории города Энгельса Саратовской области в одной из социальных сетей размещал публикации, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации. "Следователи СК предъявили обвинение гражданину Украины... По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в областном СУСК, обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца. Следователи предъявили ему обвинение по статье УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ". Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде трех лет заключения.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852359870.html
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РИА Новости
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Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России