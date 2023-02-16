https://ria.ru/20230216/delo-1852440580.html

В Воронеже возбудили дело против лжеброкеров, обманувших 67 человек

В Воронеже возбудили дело против лжеброкеров, обманувших 67 человек - РИА Новости, 16.02.2023

В Воронеже возбудили дело против лжеброкеров, обманувших 67 человек

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 12 участников преступной группы, которая обманула 67 жителей Воронежской, Липецкой, Курской,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:43

2023-02-16T15:43

2023-02-16T15:46

происшествия

россия

свердловская область

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 12 участников преступной группы, которая обманула 67 жителей Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской и Свердловской областей, сообщило в четверг ГУМВД РФ по региону. "Следователем главного следственного управления ГУМВД России по Воронежской области в отношении лиц, подозреваемых в мошенничестве под видом предоставления финансовых услуг, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация преступного сообщества или участие в нем", - сказала руководитель пресс-службы ГУМВД России по Воронежской области Наталья Куликова. По словам Куликовой, противоправная деятельность фигурантов была пресечена в конце 2021 года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка. Как информирует полиция, злоумышленники, находясь в Воронежской и Свердловской областях, обзванивали имеющих плохую кредитную историю жителей различных регионов России. Мошенники представлялись кредитными брокерами и предлагали посредничество в оформлении так называемой "страховки", якобы обеспечивающей положительное решение банка о предоставлении кредита. "Впоследствии, когда услуги лжеспециалистов были оплачены потерпевшими, фактической помощи в получении кредитов со стороны брокеров не осуществлялось, а полученные денежные средства расходовались участниками преступного сообщества по своему усмотрению. На сегодняшний день установлено, что от действий подозреваемых пострадали 67 граждан из Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской и Свердловской областей. Причиненный им материальный ущерб превышает 4 миллионов 700 тысяч рублей", - сообщает ГУМВД. По данным полиции, были задержаны 12 участников преступной группы. Троих из них суд отправил под домашний арест, пятерым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, двое находятся на подписке о невыезде, одному избран запрет определенных действий.

https://ria.ru/20230215/moshennichestvo-1852237217.html

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происшествия, россия, свердловская область, воронежская область