https://ria.ru/20230216/bezhentsy-1852354297.html

Поляки все больше недовольны приемом украинских беженцев, показал опрос

Поляки все больше недовольны приемом украинских беженцев, показал опрос - РИА Новости, 16.02.2023

Поляки все больше недовольны приемом украинских беженцев, показал опрос

Среди поляков снижается уровень одобрения приема беженцев из Украины, все больше граждан Польши уверены, что власти помогают переселенцам лучше, чем собственным РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:36

2023-02-16T11:36

2023-02-16T11:36

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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Среди поляков снижается уровень одобрения приема беженцев из Украины, все больше граждан Польши уверены, что власти помогают переселенцам лучше, чем собственным жителями, следует из опубликованных в четверг результатов опроса исследовательской группы Openfield. Опрос был проведен 14 февраля текущего года среди 1677 респондентов. По официальным данным, с 24 февраля прошлого года границу из Украины в Польшу пересекли почти 10 миллионов человек. Около 1,5 миллиона из них в настоящее время остаются в Польше. Группа Openfield провела первый опрос 24 февраля 2022 года, чтобы определить отношение поляков к ожидаемой волне беженцев. На сегодняшний день было проведено пять таких исследований. Согласно результатам опроса, проведенного на текущей неделе, согласны на прием вынужденных мигрантов 67%. Поляков. Во время же предыдущих опросов процент согласных был выше: 72% - 24 февраля, 88% - 4 марта, 79% - 24 мая и 71% - 24 октября. Также снижается число жителей Польши, уверенных в том, что Киеву удастся противостоять РФ. Число уверенных в этом снизилось с 43,2% минувшей осенью до 37,5% в настоящее время. Все больший процент поляков считает, что беженцы получают от государства больше помощи и льгот, чем граждане страны. Такого мнения придерживаются 60,4% опрошенных, а во время октябрьского опроса этого мнения придерживались 55,7% респондентов. Результаты исследования говорят, что до 24 февраля каждый третий поляк не контактировал с жителем Украины. Сегодня же не контактировали с украинскими беженцами только 6,4%. При этом в Польше падает интерес к регулярному отслеживанию новостей о событиях на Украине. Если после двух недель от начала спецоперации интерес к этой информации декларировали 85% опрошенных, то в настоящее время этот показатель снизился до 52%.

https://ria.ru/20230215/nato-1852263304.html

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https://ria.ru/20230216/poslanie-1852319735.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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