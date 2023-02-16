https://ria.ru/20230216/bezhentsy-1852354297.html
Поляки все больше недовольны приемом украинских беженцев, показал опрос
Поляки все больше недовольны приемом украинских беженцев, показал опрос - РИА Новости, 16.02.2023
Поляки все больше недовольны приемом украинских беженцев, показал опрос
Среди поляков снижается уровень одобрения приема беженцев из Украины, все больше граждан Польши уверены, что власти помогают переселенцам лучше, чем собственным РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:36
2023-02-16T11:36
2023-02-16T11:36
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польша
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киев
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Среди поляков снижается уровень одобрения приема беженцев из Украины, все больше граждан Польши уверены, что власти помогают переселенцам лучше, чем собственным жителями, следует из опубликованных в четверг результатов опроса исследовательской группы Openfield. Опрос был проведен 14 февраля текущего года среди 1677 респондентов. По официальным данным, с 24 февраля прошлого года границу из Украины в Польшу пересекли почти 10 миллионов человек. Около 1,5 миллиона из них в настоящее время остаются в Польше. Группа Openfield провела первый опрос 24 февраля 2022 года, чтобы определить отношение поляков к ожидаемой волне беженцев. На сегодняшний день было проведено пять таких исследований. Согласно результатам опроса, проведенного на текущей неделе, согласны на прием вынужденных мигрантов 67%. Поляков. Во время же предыдущих опросов процент согласных был выше: 72% - 24 февраля, 88% - 4 марта, 79% - 24 мая и 71% - 24 октября. Также снижается число жителей Польши, уверенных в том, что Киеву удастся противостоять РФ. Число уверенных в этом снизилось с 43,2% минувшей осенью до 37,5% в настоящее время. Все больший процент поляков считает, что беженцы получают от государства больше помощи и льгот, чем граждане страны. Такого мнения придерживаются 60,4% опрошенных, а во время октябрьского опроса этого мнения придерживались 55,7% респондентов. Результаты исследования говорят, что до 24 февраля каждый третий поляк не контактировал с жителем Украины. Сегодня же не контактировали с украинскими беженцами только 6,4%. При этом в Польше падает интерес к регулярному отслеживанию новостей о событиях на Украине. Если после двух недель от начала спецоперации интерес к этой информации декларировали 85% опрошенных, то в настоящее время этот показатель снизился до 52%.
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в мире, польша, украина, киев
В мире, Польша, Украина, Киев
Поляки все больше недовольны приемом украинских беженцев, показал опрос
Соцопрос показал, что поляки все меньше хотят принимать украинских беженцев в своей стране
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости.
Среди поляков снижается уровень одобрения приема беженцев из Украины, все больше граждан Польши уверены, что власти помогают переселенцам лучше, чем собственным жителями, следует из опубликованных в четверг результатов опроса исследовательской группы Openfield
.
Опрос был проведен 14 февраля текущего года среди 1677 респондентов.
По официальным данным, с 24 февраля прошлого года границу из Украины в Польшу пересекли почти 10 миллионов человек. Около 1,5 миллиона из них в настоящее время остаются в Польше.
"Среди поляков снижается уровень одобрения приема... беженцев. В настоящее время он является самой низкой с 24 февраля 2022 года, но по-прежнему составляет 67%", - говорится в описании результатов опроса.
Группа Openfield провела первый опрос 24 февраля 2022 года, чтобы определить отношение поляков к ожидаемой волне беженцев. На сегодняшний день было проведено пять таких исследований.
Согласно результатам опроса, проведенного на текущей неделе, согласны на прием вынужденных мигрантов 67%. Поляков. Во время же предыдущих опросов процент согласных был выше: 72% - 24 февраля, 88% - 4 марта, 79% - 24 мая и 71% - 24 октября.
Также снижается число жителей Польши, уверенных в том, что Киеву
удастся противостоять РФ
. Число уверенных в этом снизилось с 43,2% минувшей осенью до 37,5% в настоящее время.
Все больший процент поляков считает, что беженцы получают от государства больше помощи и льгот, чем граждане страны. Такого мнения придерживаются 60,4% опрошенных, а во время октябрьского опроса этого мнения придерживались 55,7% респондентов.
Результаты исследования говорят, что до 24 февраля каждый третий поляк не контактировал с жителем Украины. Сегодня же не контактировали с украинскими беженцами только 6,4%.
При этом в Польше падает интерес к регулярному отслеживанию новостей о событиях на Украине. Если после двух недель от начала спецоперации интерес к этой информации декларировали 85% опрошенных, то в настоящее время этот показатель снизился до 52%.