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В Севастополе задержали бездомного, готовившего еду на Вечном огне

В Севастополе задержали бездомного, готовившего еду на Вечном огне - РИА Новости, 16.02.2023

В Севастополе задержали бездомного, готовившего еду на Вечном огне

Мужчину, готовившего еду на Вечном огне у памятника солдату и матросу, задержали в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:55

2023-02-16T13:55

2023-02-16T13:55

происшествия

севастополь

россия

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Мужчину, готовившего еду на Вечном огне у памятника солдату и матросу, задержали в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи 31-летний бездомный. Предварительно установлено, что он готовил на Вечном огне еду в сковородке. Полиция усматривает в действиях мужчины признаки преступления по статье 214 Уголовного кодекса РФ ("Вандализм").

https://ria.ru/20221206/delo-1836613042.html

севастополь

россия

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, севастополь, россия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)