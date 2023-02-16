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В Севастополе задержали бездомного, готовившего еду на Вечном огне - РИА Новости, 16.02.2023
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В Севастополе задержали бездомного, готовившего еду на Вечном огне
В Севастополе задержали бездомного, готовившего еду на Вечном огне - РИА Новости, 16.02.2023
В Севастополе задержали бездомного, готовившего еду на Вечном огне
Мужчину, готовившего еду на Вечном огне у памятника солдату и матросу, задержали в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:55
2023-02-16T13:55
происшествия
севастополь
россия
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Мужчину, готовившего еду на Вечном огне у памятника солдату и матросу, задержали в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи 31-летний бездомный. Предварительно установлено, что он готовил на Вечном огне еду в сковородке. Полиция усматривает в действиях мужчины признаки преступления по статье 214 Уголовного кодекса РФ ("Вандализм").
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севастополь
россия
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происшествия, севастополь, россия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Севастополь, Россия, Республика Крым, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:55 16.02.2023
 
В Севастополе задержали бездомного, готовившего еду на Вечном огне

Полиция в Севастополе задержала бездомного мужчину, который готовил еду на Вечном огне

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Мужчину, готовившего еду на Вечном огне у памятника солдату и матросу, задержали в Севастополе, сообщает пресс-служба полиции города.
"Полиция оперативно задержала мужчину, который готовил еду на Вечном огне", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи 31-летний бездомный. Предварительно установлено, что он готовил на Вечном огне еду в сковородке.
Полиция усматривает в действиях мужчины признаки преступления по статье 214 Уголовного кодекса РФ ("Вандализм").
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ПроисшествияСевастопольРоссияРеспублика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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