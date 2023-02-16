Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/belyatskiy-1852510039.html
Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким
Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключенных, и перед законом все равны. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:51
2023-02-16T18:51
в мире
белоруссия
алесь беляцкий (александр беляцкий)
весна
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49676/49/496764984_0:0:2671:1502_1920x0_80_0_0_5a8cfd872f5094fe9bc473e7342be69f.jpg
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключенных, и перед законом все равны. "Никаких политических заключенных у нас нет, потому что у нас нет такой политической статьи в уголовном кодексе… Не важно, кто он, политик или нобелевский лауреат, все перед законом равны. Попал под статью – будешь сидеть", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске. Касаясь процесса над нобелевским лауреатом, лидером незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким, Лукашенко заявил, что тот брал деньги на Западе на правозащитную деятельность и не платил налоги, "особняки, квартиры, автомобили приобрел за эти деньги". "Меня возмутило. В стране каждый должен платить налоги. Нобелевские лауреаты должны быть за рамками закона? Нет", - констатировал Лукашенко. Он считает, что Запад опозорил нобелевскую премию, выбрав такого лауреата. Говоря о выехавших из Белоруссии оппозиционерах, Лукашенко высказал мнение, что Запад уже утрачивает интерес к ним. "То, что они предлагают, - жуть. Американцы им уже не доверяют. И когда они (оппозиционеры за рубежом – ред.) говорят: "Мы создадим полки и пойдем убивать президента", американцы спрашивают: "Так вы что хотите убить Лукашенко?" Для американцев вроде бы уже это красная линия. Спасибо им за это, дай бог, чтобы это была правда", - сказал Лукашенко. Он уверен, что через полгода-год про выехавшую из страны белорусскую оппозицию забудут, особенно если начнутся переговоры России, Украины и Белоруссии по урегулированию ситуации в регионе. Белорусский президент скептически отнесся к планам воюющего на Украине против России формирования белорусов "Полк имени Калиновского", признанного в республике экстремистским, войти в Белоруссию с целью свержения власти. Он подчеркнул, что белорусским властям было известно ранее 108 фамилий участников этого формирования, но заявил, что его численность уменьшилась и на Украине погибли "десятки, если не сотни белорусов" из числа покинувшей Белоруссию оппозиции. "Если бы мне надо было их уничтожить, это - дело нескольких часов. Завтра бы им прилетело… координаты известны, но я этого не хочу", - заявил Лукашенко. Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судят заочно. Гособвинение попросило суд признать правозащитников виновными, заявив, что доказательств этому достаточно, а также назначить наказание от 9 до 12 лет колонии усиленного режима. Приговор огласят в марте.
https://ria.ru/20221007/nobelevka-1822302313.html
https://ria.ru/20221007/nobel-1822237447.html
https://ria.ru/20211230/ekstremizm-1766201542.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49676/49/496764984_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a86d27addcde305c51a21b5163b92b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, алесь беляцкий (александр беляцкий), весна, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), Весна, Александр Лукашенко
18:51 16.02.2023
 
Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким

Лукашенко заявил, что перед законом равны все, включая нобелевских лауреатов

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкОглашение приговора правозащитнику Алесю Беляцкому
Оглашение приговора правозащитнику Алесю Беляцкому - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Оглашение приговора правозащитнику Алесю Беляцкому. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключенных, и перед законом все равны.
"Никаких политических заключенных у нас нет, потому что у нас нет такой политической статьи в уголовном кодексе… Не важно, кто он, политик или нобелевский лауреат, все перед законом равны. Попал под статью – будешь сидеть", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске.
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября 2022, 17:05
Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий
Касаясь процесса над нобелевским лауреатом, лидером незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким, Лукашенко заявил, что тот брал деньги на Западе на правозащитную деятельность и не платил налоги, "особняки, квартиры, автомобили приобрел за эти деньги".
"Меня возмутило. В стране каждый должен платить налоги. Нобелевские лауреаты должны быть за рамками закона? Нет", - констатировал Лукашенко. Он считает, что Запад опозорил нобелевскую премию, выбрав такого лауреата.
Говоря о выехавших из Белоруссии оппозиционерах, Лукашенко высказал мнение, что Запад уже утрачивает интерес к ним. "То, что они предлагают, - жуть. Американцы им уже не доверяют. И когда они (оппозиционеры за рубежом – ред.) говорят: "Мы создадим полки и пойдем убивать президента", американцы спрашивают: "Так вы что хотите убить Лукашенко?" Для американцев вроде бы уже это красная линия. Спасибо им за это, дай бог, чтобы это была правда", - сказал Лукашенко. Он уверен, что через полгода-год про выехавшую из страны белорусскую оппозицию забудут, особенно если начнутся переговоры России, Украины и Белоруссии по урегулированию ситуации в регионе.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября 2022, 14:39
МИД Белоруссии назвал решение Нобелевского комитета политизированным
Белорусский президент скептически отнесся к планам воюющего на Украине против России формирования белорусов "Полк имени Калиновского", признанного в республике экстремистским, войти в Белоруссию с целью свержения власти. Он подчеркнул, что белорусским властям было известно ранее 108 фамилий участников этого формирования, но заявил, что его численность уменьшилась и на Украине погибли "десятки, если не сотни белорусов" из числа покинувшей Белоруссию оппозиции. "Если бы мне надо было их уничтожить, это - дело нескольких часов. Завтра бы им прилетело… координаты известны, но я этого не хочу", - заявил Лукашенко.
Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судят заочно. Гособвинение попросило суд признать правозащитников виновными, заявив, что доказательств этому достаточно, а также назначить наказание от 9 до 12 лет колонии усиленного режима. Приговор огласят в марте.
Дом правительства в Минске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 16:16
Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими
 
В миреБелоруссияАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)ВеснаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала