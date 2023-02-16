https://ria.ru/20230216/belyatskiy-1852510039.html

Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким

Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключенных, и перед законом все равны. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:51

2023-02-16T18:51

2023-02-16T18:51

в мире

белоруссия

алесь беляцкий (александр беляцкий)

весна

александр лукашенко

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключенных, и перед законом все равны. "Никаких политических заключенных у нас нет, потому что у нас нет такой политической статьи в уголовном кодексе… Не важно, кто он, политик или нобелевский лауреат, все перед законом равны. Попал под статью – будешь сидеть", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске. Касаясь процесса над нобелевским лауреатом, лидером незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким, Лукашенко заявил, что тот брал деньги на Западе на правозащитную деятельность и не платил налоги, "особняки, квартиры, автомобили приобрел за эти деньги". "Меня возмутило. В стране каждый должен платить налоги. Нобелевские лауреаты должны быть за рамками закона? Нет", - констатировал Лукашенко. Он считает, что Запад опозорил нобелевскую премию, выбрав такого лауреата. Говоря о выехавших из Белоруссии оппозиционерах, Лукашенко высказал мнение, что Запад уже утрачивает интерес к ним. "То, что они предлагают, - жуть. Американцы им уже не доверяют. И когда они (оппозиционеры за рубежом – ред.) говорят: "Мы создадим полки и пойдем убивать президента", американцы спрашивают: "Так вы что хотите убить Лукашенко?" Для американцев вроде бы уже это красная линия. Спасибо им за это, дай бог, чтобы это была правда", - сказал Лукашенко. Он уверен, что через полгода-год про выехавшую из страны белорусскую оппозицию забудут, особенно если начнутся переговоры России, Украины и Белоруссии по урегулированию ситуации в регионе. Белорусский президент скептически отнесся к планам воюющего на Украине против России формирования белорусов "Полк имени Калиновского", признанного в республике экстремистским, войти в Белоруссию с целью свержения власти. Он подчеркнул, что белорусским властям было известно ранее 108 фамилий участников этого формирования, но заявил, что его численность уменьшилась и на Украине погибли "десятки, если не сотни белорусов" из числа покинувшей Белоруссию оппозиции. "Если бы мне надо было их уничтожить, это - дело нескольких часов. Завтра бы им прилетело… координаты известны, но я этого не хочу", - заявил Лукашенко. Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судят заочно. Гособвинение попросило суд признать правозащитников виновными, заявив, что доказательств этому достаточно, а также назначить наказание от 9 до 12 лет колонии усиленного режима. Приговор огласят в марте.

https://ria.ru/20221007/nobelevka-1822302313.html

https://ria.ru/20221007/nobel-1822237447.html

https://ria.ru/20211230/ekstremizm-1766201542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, алесь беляцкий (александр беляцкий), весна, александр лукашенко