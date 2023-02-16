Лукашенко прокомментировал процесс над нобелевским лауреатом Беляцким
Лукашенко заявил, что перед законом равны все, включая нобелевских лауреатов
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкОглашение приговора правозащитнику Алесю Беляцкому
Оглашение приговора правозащитнику Алесю Беляцкому. Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключенных, и перед законом все равны.
"Никаких политических заключенных у нас нет, потому что у нас нет такой политической статьи в уголовном кодексе… Не важно, кто он, политик или нобелевский лауреат, все перед законом равны. Попал под статью – будешь сидеть", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске.
7 октября 2022, 17:05Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий
Касаясь процесса над нобелевским лауреатом, лидером незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким, Лукашенко заявил, что тот брал деньги на Западе на правозащитную деятельность и не платил налоги, "особняки, квартиры, автомобили приобрел за эти деньги".
"Меня возмутило. В стране каждый должен платить налоги. Нобелевские лауреаты должны быть за рамками закона? Нет", - констатировал Лукашенко. Он считает, что Запад опозорил нобелевскую премию, выбрав такого лауреата.
Говоря о выехавших из Белоруссии оппозиционерах, Лукашенко высказал мнение, что Запад уже утрачивает интерес к ним. "То, что они предлагают, - жуть. Американцы им уже не доверяют. И когда они (оппозиционеры за рубежом – ред.) говорят: "Мы создадим полки и пойдем убивать президента", американцы спрашивают: "Так вы что хотите убить Лукашенко?" Для американцев вроде бы уже это красная линия. Спасибо им за это, дай бог, чтобы это была правда", - сказал Лукашенко. Он уверен, что через полгода-год про выехавшую из страны белорусскую оппозицию забудут, особенно если начнутся переговоры России, Украины и Белоруссии по урегулированию ситуации в регионе.
7 октября 2022, 14:39МИД Белоруссии назвал решение Нобелевского комитета политизированным
Белорусский президент скептически отнесся к планам воюющего на Украине против России формирования белорусов "Полк имени Калиновского", признанного в республике экстремистским, войти в Белоруссию с целью свержения власти. Он подчеркнул, что белорусским властям было известно ранее 108 фамилий участников этого формирования, но заявил, что его численность уменьшилась и на Украине погибли "десятки, если не сотни белорусов" из числа покинувшей Белоруссию оппозиции. "Если бы мне надо было их уничтожить, это - дело нескольких часов. Завтра бы им прилетело… координаты известны, но я этого не хочу", - заявил Лукашенко.
Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна". В качестве обвиняемых привлечены Беляцкий, Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. Дело возбуждено по статьям "контрабанда" и "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, Соловьев - за пределами страны, его судят заочно. Гособвинение попросило суд признать правозащитников виновными, заявив, что доказательств этому достаточно, а также назначить наказание от 9 до 12 лет колонии усиленного режима. Приговор огласят в марте.
30 декабря 2021, 16:16Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими