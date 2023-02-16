https://ria.ru/20230216/belorussiya-1852370917.html

Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну

Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст шанса Западу втянуть его страну в войну. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:27

2023-02-16T12:27

2023-02-16T12:27

в мире

белоруссия

александр лукашенко

нато

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст шанса Западу втянуть его страну в войну. На пресс-конференции белорусским и иностранным СМИ в четверг Лукашенко озвучил данные разведки о том, что Запад хочет втянуть Белоруссию в войну, что позволило бы с учетом протяженности белорусских границ дополнительно растянуть фронт на 2,5 тысячи километров, что осложнило бы обстановку для войск Союзного государства. "Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием", - подчеркнул президент Белоруссии. Он отметил, что в республике только в условиях мирного времени находится 75 тысяч человек в армии, но в несколько этапов, при необходимости, в условиях войны можно нарастить ее численность до полумиллиона. "Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война", - обратился белорусский лидер к западным странам. В связи с этим он обратил внимание, что именно Запад отправляет на Украину воевать наемников, по его словам, уже более 20 тысяч человек. "Сколько Лукашенко туда послал человек? Сколько? Ноль! И вы меня упрекаете. Я туда не посылаю людей и не собираюсь этого делать", - заявил президент. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230214/odkb-1851863309.html

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825665884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато