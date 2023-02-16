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Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну - РИА Новости, 16.02.2023
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Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну
Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст шанса Западу втянуть его страну в войну. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:27
2023-02-16T12:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
нато
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст шанса Западу втянуть его страну в войну. На пресс-конференции белорусским и иностранным СМИ в четверг Лукашенко озвучил данные разведки о том, что Запад хочет втянуть Белоруссию в войну, что позволило бы с учетом протяженности белорусских границ дополнительно растянуть фронт на 2,5 тысячи километров, что осложнило бы обстановку для войск Союзного государства. "Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием", - подчеркнул президент Белоруссии. Он отметил, что в республике только в условиях мирного времени находится 75 тысяч человек в армии, но в несколько этапов, при необходимости, в условиях войны можно нарастить ее численность до полумиллиона. "Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война", - обратился белорусский лидер к западным странам. В связи с этим он обратил внимание, что именно Запад отправляет на Украину воевать наемников, по его словам, уже более 20 тысяч человек. "Сколько Лукашенко туда послал человек? Сколько? Ноль! И вы меня упрекаете. Я туда не посылаю людей и не собираюсь этого делать", - заявил президент. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230214/odkb-1851863309.html
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825665884.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО
12:27 16.02.2023
 
Лукашенко пообещал не дать Западу шанса втянуть Белоруссию в войну

Президент Лукашенко заявил, что не даст Западу шанса втянуть Белоруссию в войну

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст шанса Западу втянуть его страну в войну.
На пресс-конференции белорусским и иностранным СМИ в четверг Лукашенко озвучил данные разведки о том, что Запад хочет втянуть Белоруссию в войну, что позволило бы с учетом протяженности белорусских границ дополнительно растянуть фронт на 2,5 тысячи километров, что осложнило бы обстановку для войск Союзного государства.
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"Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием", - подчеркнул президент Белоруссии. Он отметил, что в республике только в условиях мирного времени находится 75 тысяч человек в армии, но в несколько этапов, при необходимости, в условиях войны можно нарастить ее численность до полумиллиона.
"Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война", - обратился белорусский лидер к западным странам.
В связи с этим он обратил внимание, что именно Запад отправляет на Украину воевать наемников, по его словам, уже более 20 тысяч человек. "Сколько Лукашенко туда послал человек? Сколько? Ноль! И вы меня упрекаете. Я туда не посылаю людей и не собираюсь этого делать", - заявил президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября 2022, 13:58
Белоруссии не нужна война, заявил Лукашенко
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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