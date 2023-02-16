https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html
Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат
Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат - РИА Новости, 16.02.2023
Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат
Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:23
2023-02-16T22:23
2023-02-16T22:30
в мире
китай
пекин
сша
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd89265f57882e5896af8f5972119a6e.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.Он подчеркнул, что Вашингтон хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином. "Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать", - сказал Байден."Наши дипломаты продолжат взаимодействие, и я останусь на связи с президентом Си", - сказал Байден."Мы продолжим взаимодействие с Китаем, как делали это в последние две недели", - добавил он.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.Госсекретарь Энтони Блинкен перенес визит в Пекин после истории с китайским аэростатом.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852541872.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149048_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_67b9ef810a9221930803a8e8dd3508d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, сша, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, Китай, Пекин, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
22:23 16.02.2023 (обновлено: 22:30 16.02.2023)
Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат
Байден заявил, что не намерен приносить извинения КНР за решение сбить китайский аэростат
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.
"Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар", - сказал Байден журналистам.
Он подчеркнул, что Вашингтон
хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином
. "Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать", - сказал Байден.
"Наши дипломаты продолжат взаимодействие, и я останусь на связи с президентом Си", - сказал Байден.
"Мы продолжим взаимодействие с Китаем, как делали это в последние две недели", - добавил он.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Госсекретарь Энтони Блинкен
перенес визит в Пекин после истории с китайским аэростатом.