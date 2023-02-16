https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html

Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат

Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат - РИА Новости, 16.02.2023

Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат

Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T22:23

2023-02-16T22:23

2023-02-16T22:30

в мире

китай

пекин

сша

джо байден

си цзиньпин

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.Он подчеркнул, что Вашингтон хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином. "Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать", - сказал Байден."Наши дипломаты продолжат взаимодействие, и я останусь на связи с президентом Си", - сказал Байден."Мы продолжим взаимодействие с Китаем, как делали это в последние две недели", - добавил он.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.Госсекретарь Энтони Блинкен перенес визит в Пекин после истории с китайским аэростатом.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852541872.html

китай

пекин

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, китай, пекин, сша, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен