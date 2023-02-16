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Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат - РИА Новости, 16.02.2023
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Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат
Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат - РИА Новости, 16.02.2023
Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат
Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:23
2023-02-16T22:30
в мире
китай
пекин
сша
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.Он подчеркнул, что Вашингтон хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином. "Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать", - сказал Байден."Наши дипломаты продолжат взаимодействие, и я останусь на связи с президентом Си", - сказал Байден."Мы продолжим взаимодействие с Китаем, как делали это в последние две недели", - добавил он.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.Госсекретарь Энтони Блинкен перенес визит в Пекин после истории с китайским аэростатом.
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в мире, китай, пекин, сша, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, Китай, Пекин, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
22:23 16.02.2023 (обновлено: 22:30 16.02.2023)
 
Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат

Байден заявил, что не намерен приносить извинения КНР за решение сбить китайский аэростат

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.
"Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар", - сказал Байден журналистам.
Он подчеркнул, что Вашингтон хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином. "Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать", - сказал Байден.
"Наши дипломаты продолжат взаимодействие, и я останусь на связи с президентом Си", - сказал Байден.
"Мы продолжим взаимодействие с Китаем, как делали это в последние две недели", - добавил он.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Госсекретарь Энтони Блинкен перенес визит в Пекин после истории с китайским аэростатом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 22:16
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В миреКитайПекинСШАДжо БайденСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
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