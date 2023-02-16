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Ефимов: рублевые счета в банках столицы выросли почти на 30 процентов - РИА Новости, 16.02.2023
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Ефимов: рублевые счета в банках столицы выросли почти на 30 процентов
Ефимов: рублевые счета в банках столицы выросли почти на 30 процентов - РИА Новости, 16.02.2023
Ефимов: рублевые счета в банках столицы выросли почти на 30 процентов
Объем рублевых счетов, депозитов и вкладов физических и юридических лиц в столичных банках по итогам прошлого года вырос почти на 30% и достиг 42,5 триллиона... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:12
2023-02-16T10:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объем рублевых счетов, депозитов и вкладов физических и юридических лиц в столичных банках по итогам прошлого года вырос почти на 30% и достиг 42,5 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов уточнил, что совокупный объем средств на валютных и металлических счетах и вкладах за прошлый год, напротив, снизился: на 34% до 10 триллионов рублей. Это произошло по мере конвертации валюты в рубли, которую в основном осуществляли экспортеры.В свою очередь, городской департамент экономической политики и развития (ДЭПР) сообщил, что почти 40% общего объема рублевых счетов пришлось на депозиты юрлиц (порядка 17 триллионов рублей, рост за год на 35%). При этом больше всего выросли депозиты нефтегазовых компаний.В то же время, доля физических лиц в объеме рублевых счетов, включая счета эскроу, составила 28% (около 12 триллионов рублей). При этом на фоне нестабильности фондового и валютного рынков вклады и депозиты физлиц по итогам прошлого года выросли на 23%, в том числе счета эскроу - на 42%.В сообщении уточняется, что, если в первом полугодии на фоне внешнеполитических событий наблюдался отток средств со счетов, то уже с середины лета объемы средств на рублевых счетах стали расти.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
10:12 16.02.2023
 

Ефимов: рублевые счета в банках столицы выросли почти на 30 процентов

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объем рублевых счетов, депозитов и вкладов физических и юридических лиц в столичных банках по итогам прошлого года вырос почти на 30% и достиг 42,5 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Общий объем размещенных в московских банках средств граждан и предпринимателей к концу 2022 года составил почти 52,4 триллиона рублей, из которых 42,5 триллиона пришлось на национальную валюту. Росту рублевых счетов способствовало повышение процентных ставок и появление на рынке новых банковских продуктов, привлекательных для рублевых вложений", - указал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов уточнил, что совокупный объем средств на валютных и металлических счетах и вкладах за прошлый год, напротив, снизился: на 34% до 10 триллионов рублей. Это произошло по мере конвертации валюты в рубли, которую в основном осуществляли экспортеры.
В свою очередь, городской департамент экономической политики и развития (ДЭПР) сообщил, что почти 40% общего объема рублевых счетов пришлось на депозиты юрлиц (порядка 17 триллионов рублей, рост за год на 35%). При этом больше всего выросли депозиты нефтегазовых компаний.
В то же время, доля физических лиц в объеме рублевых счетов, включая счета эскроу, составила 28% (около 12 триллионов рублей). При этом на фоне нестабильности фондового и валютного рынков вклады и депозиты физлиц по итогам прошлого года выросли на 23%, в том числе счета эскроу - на 42%.
В сообщении уточняется, что, если в первом полугодии на фоне внешнеполитических событий наблюдался отток средств со счетов, то уже с середины лета объемы средств на рублевых счетах стали расти.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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