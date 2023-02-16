https://ria.ru/20230216/banki-1852326704.html

Ефимов: рублевые счета в банках столицы выросли почти на 30 процентов

Ефимов: рублевые счета в банках столицы выросли почти на 30 процентов - РИА Новости, 16.02.2023

Ефимов: рублевые счета в банках столицы выросли почти на 30 процентов

Объем рублевых счетов, депозитов и вкладов физических и юридических лиц в столичных банках по итогам прошлого года вырос почти на 30% и достиг 42,5 триллиона... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:12

2023-02-16T10:12

2023-02-16T10:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Объем рублевых счетов, депозитов и вкладов физических и юридических лиц в столичных банках по итогам прошлого года вырос почти на 30% и достиг 42,5 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов уточнил, что совокупный объем средств на валютных и металлических счетах и вкладах за прошлый год, напротив, снизился: на 34% до 10 триллионов рублей. Это произошло по мере конвертации валюты в рубли, которую в основном осуществляли экспортеры.В свою очередь, городской департамент экономической политики и развития (ДЭПР) сообщил, что почти 40% общего объема рублевых счетов пришлось на депозиты юрлиц (порядка 17 триллионов рублей, рост за год на 35%). При этом больше всего выросли депозиты нефтегазовых компаний.В то же время, доля физических лиц в объеме рублевых счетов, включая счета эскроу, составила 28% (около 12 триллионов рублей). При этом на фоне нестабильности фондового и валютного рынков вклады и депозиты физлиц по итогам прошлого года выросли на 23%, в том числе счета эскроу - на 42%.В сообщении уточняется, что, если в первом полугодии на фоне внешнеполитических событий наблюдался отток средств со счетов, то уже с середины лета объемы средств на рублевых счетах стали расти.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва