https://ria.ru/20230216/aviatsiya-1852427562.html

Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин

Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.02.2023

Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин

Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:58

2023-02-16T14:58

2023-02-16T15:23

россия

экономика

михаил мишустин

авиация

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство завершило работу по формированию инвестиционных проектов для обновления парков воздушного и водного транспорта. Все соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности заключены."Будем наращивать объемы серийного выпуска отечественной техники нового поколения, ну и соответственно снижать зависимость от иностранных моделей, укрепляя в целом технологический суверенитет, о необходимости которого говорит глава государства", - сказал Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в январе поручил кабмину до 15 февраля утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного транспорта.

https://ria.ru/20230209/samolety-1850951841.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин, авиация