https://ria.ru/20230216/aviatsiya-1852427562.html
Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин
Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.02.2023
Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин
Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:58
2023-02-16T14:58
2023-02-16T15:23
россия
экономика
михаил мишустин
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790710653_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_431824bf437c8da5a3dbf83031d4eb1f.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство завершило работу по формированию инвестиционных проектов для обновления парков воздушного и водного транспорта. Все соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности заключены."Будем наращивать объемы серийного выпуска отечественной техники нового поколения, ну и соответственно снижать зависимость от иностранных моделей, укрепляя в целом технологический суверенитет, о необходимости которого говорит глава государства", - сказал Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в январе поручил кабмину до 15 февраля утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного транспорта.
https://ria.ru/20230209/samolety-1850951841.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790710653_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c5b5132895d54a918fd77a4d34cbde5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, авиация
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Авиация
14:58 16.02.2023 (обновлено: 15:23 16.02.2023)
Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что Россия будет снижать зависимость от иностранной авиатехники
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство завершило работу по формированию инвестиционных проектов для обновления парков воздушного и водного транспорта. Все соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности заключены.
"Будем наращивать объемы серийного выпуска отечественной техники нового поколения, ну и соответственно снижать зависимость от иностранных моделей, укрепляя в целом технологический суверенитет, о необходимости которого говорит глава государства", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин
в январе поручил кабмину до 15 февраля утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного транспорта.