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Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.02.2023
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Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин
Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.02.2023
Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин
Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:58
2023-02-16T15:23
россия
экономика
михаил мишустин
авиация
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство завершило работу по формированию инвестиционных проектов для обновления парков воздушного и водного транспорта. Все соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности заключены."Будем наращивать объемы серийного выпуска отечественной техники нового поколения, ну и соответственно снижать зависимость от иностранных моделей, укрепляя в целом технологический суверенитет, о необходимости которого говорит глава государства", - сказал Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в январе поручил кабмину до 15 февраля утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного транспорта.
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россия, экономика, михаил мишустин, авиация
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Авиация
14:58 16.02.2023 (обновлено: 15:23 16.02.2023)
 
Россия будет наращивать выпуск отечественной авиатехники, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что Россия будет снижать зависимость от иностранной авиатехники

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкИспытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство завершило работу по формированию инвестиционных проектов для обновления парков воздушного и водного транспорта. Все соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности заключены.
"Будем наращивать объемы серийного выпуска отечественной техники нового поколения, ну и соответственно снижать зависимость от иностранных моделей, укрепляя в целом технологический суверенитет, о необходимости которого говорит глава государства", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин в январе поручил кабмину до 15 февраля утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного транспорта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику
 
РоссияЭкономикаМихаил МишустинАвиация
 
 
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